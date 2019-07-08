محمد الصقعبي
محمد الصقعبي
الهدهد

أنهكته الأمراض .. الشيخ محمد الصقعبي يخرج على كرسيّ متحرك من سجون “ابن سلمان” بعد 11 سنة من الاعتقال التعسفي

كتب وطن
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أكد حساب “” -المعني بمتابعة أوضاع المعتقلين السياسيين في - أن سلطات المملكة أفرجت عن الشيخ بعد 11 سنة من الاعتقال التعسفي.

ونشر أبناء “الصقعبي” صورة له لدى وصوله على كرسيّ متحرك المنزل بعد الإفراج عنه، وبدا في حالةٍ صحية مترديّة بسبب سنوات السجن الطويلة.

والشيخ محمد الصقعبي، تجاوز عمره 85 عاماً، وخلال سنوات سجنه قامت إدارة سجن الطرفية بنقله إلى العزل التام عن البشر، رغم أنه يعاني من أمراض كثيرة، منها ضعف في السمع والبصر، ولا يقوى على خدمة نفسه.

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  1. مسمار يقول

    الله يعوض عليه بالجنه وينتقم ممن سجنه في الدنيا قبل الاخره اللهم ارنا في الظلمه يوما كيوم القذافي .

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  2. عبدالله بن أحمد يقول

    آمين

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