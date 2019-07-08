أنهكته الأمراض .. الشيخ محمد الصقعبي يخرج على كرسيّ متحرك من سجون “ابن سلمان” بعد 11 سنة من الاعتقال التعسفي

أكد حساب “معتقلي الرأي” -المعني بمتابعة أوضاع المعتقلين السياسيين في سجون السعودية- أن سلطات المملكة أفرجت عن الشيخ محمد الصقعبي بعد 11 سنة من الاعتقال التعسفي.

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تأكد لنا خبر الإفراج عن الشيخ #محمد_الصقعبي بعد 11 سنة من الاعتقال التعسفي. pic.twitter.com/jbfA9KOs2p — معتقلي الرأي (@m3takl) July 8, 2019

ونشر أبناء “الصقعبي” صورة له لدى وصوله على كرسيّ متحرك المنزل بعد الإفراج عنه، وبدا في حالةٍ صحية مترديّة بسبب سنوات السجن الطويلة.

والشيخ محمد الصقعبي، تجاوز عمره 85 عاماً، وخلال سنوات سجنه قامت إدارة سجن الطرفية بنقله إلى العزل التام عن البشر، رغم أنه يعاني من أمراض كثيرة، منها ضعف في السمع والبصر، ولا يقوى على خدمة نفسه.