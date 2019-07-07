حاملة الطائرات جورج بوش
الهدهد

مسؤول إيراني: واشنطن طلبت منا بعد إسقاط الطائرة ألّا نرد على ضربة محدودة لنا لحفظ ماء وجهها!

كتب وطن
1

كشف رئيس منظمة الدفاع المدني في الحرس الثوري الإيراني غلام رضا جلالي، عن أن واشنطن بعثت رسائل إلى بعد إسقاط الطائرة المسيرة قالت فيها إنها (سترد بضربة محدودة لحفظ ماء وجهها).

وأضاف أن الولايات المتحدة وعبر قنوات دبلوماسية لم يحددها، بعثت برسائل إلى طهران قالت فيها إنها سترد بضربة محدودة في منطقة ليست ذات أهمية كبيرة وذلك لحفظ ماء وجهها، طالبة من عدم الرد على الضربة.!

وقال جلالي إن طهران أكدت في ردها أن أي ضربة ستعتبرها إعلانا للحرب وسترد عليها، وأضاف: “أبلغناهم بأننا نحن من سيحدد ساحة المعركة وإذا بدأتم الحرب سنكون نحن من سيعلن نهايتها”.

وأسقطت إيران نهاية الشهر الماضي طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي بصاروخ أرض جو فوق .

وفي سياق أخر ألمح نائب إيراني بارز بوجود مشروع قانون في البرلمان يقضي بأخذ رسوم مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز مقابل توفير الأمن في ، بما في ذلك المضيق.

وقال أمير حسين قاضي زادة هاشمي، رئيس الكتلة النيابية الخاصة بالإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات الأمريكية، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: “إذا كانت إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقًا للنهج والأعراف الدولية والأمريكية، فإن البرلمان يعتقد أيضا أن تكلفة ذلك يجب أن تدفع من قبل المراكز التجارية وجميع السفن العابرة في المنطقة على شكل رسوم جمركية”.

وأوضح زاده هاشمي أن هذه الرسوم لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لم تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على ايران، مؤكدا أن طهران يمكنها تعيين سقف هذه الرسوم مع إمكانية رفعها أو خفضها أو إلغائها نهائيا بالنسبة لبعض الدول.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

إيران ستتحدى أمريكا وتفرض رسوماً على مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز

الهدهد

عُمانيون يلقّنون إعلامياً سعودياً درساً قاسياً بعد إساءته للسلطان قابوس ويعترف أنهم…

الهدهد

بعد إعادة فتح سفارتها في بغداد وزيارة الوزير “بن علوي” .. تفاصيل أول خطوة…

الهدهد

تدخل عسكري محتمل في الخليج وحديث خطير عن الانتقال من المنطقة الرمادية إلى المنطقة…

  1. متابع يقول

    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههخخخخخخخخ
    هههههههههههههههههههههههههههههخخخخخخخخخ
    هههههههههههههههه ههههههههههههههه ههههههههههههههههههههخخخخخ
    خلاص ترامب سيطلب الصفح والمغفرة من ملالي طهران المنافقين هههههههههههههخخخخخ

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.