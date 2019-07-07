في زيارةٍ مفاجئة وغير معلنة .. يوسف بن علوي يلتقي “الأسد” والخارجية العُمانية تكشف ما تمّ بحثه

في زيارة غير معلنة، قالت وزارة الخارجية العمانية، إن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليا.

ونقل “بن علوي” خلال اللقاء تحيات السلطان قابوس بن سعيد.بحسب ما نشر حساب الخارجية العمانية على “تويتر”

استقبل فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، معالي الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليا.نقل معاليه خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الامن والاستقرار في المنطقة. — وزارة الخارجية (@MofaOman) July 7, 2019

كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الامن والاستقرار في المنطقة.

وترأس الجانب العماني، الوزير يوسف بن علوي، ومن الجانب السوري، وليد المعلم وزير الخارجية .

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة العربية الإقليمية.