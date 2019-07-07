شاهد| العاصمة السعودية تستيقظ على كارثة مروّعة ضحيتها عائلة كاملة .. والسبب صادم

استيقظ أهالي حي الفيصلية بالعاصمة السعودية الرياض على كارثة، تمثلت بمصرع عائلة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال نتيجة نشوب حريق في شقتهم بسبب انفجار “المكيف”.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق وقع في شقة بالدور الثاني في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وتسببت طبيعة الأثاث المحترق في إحدى غرف المنزل إلى سرعة تشبع الموقع بالأدخنة الكثيفة.

وأخرجت فرق الدفاع المدني الموجودين وعددهم خمسة أشخاص (رجل وامرأة وثلاثة أطفال) وهم في حالة حرجة جدًا بفعل استنشاق الأدخنة، ليتم نقلهم فورًا للمستشفى، ثم أعلن وفاتهم من قِبل الفرق الطبية.