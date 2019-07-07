الأميرة هيا بنت الحسين
الأميرة هيا بنت الحسين
تقارير

خوفاً من اختطافها وإعادتها بالقوة للإمارات.. ماذا فعلت الأميرة هيا بنت الحسين في لندن؟

كتب وطن
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ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الأميرة ، زوجة الشيخ آل مكتوم، تعيش وسط حماية خاصة تدعى “”؛ نتيجة مخاوف لديها من تعرضها للاختطاف، وإعادتها جبرا إلى الإمارات.

وأشار التقرير، إلى وجود تكهنات تشير إلى طلب الأميرة، رسمياً الحماية من الشرطة البريطانية، مما يهدد بإثارة أزمة دبلوماسية بين الإمارات وبريطانيا.

وحسب التقرير، تُعد الأميرة هيا، أحد عملاء الشركة الأكثر ربحاً لها، مشيرا إلى أن كبار المديرين التنفيذيين بالشركة يدركون الأزمة التي تواجهها الأميرة هيا (البالغة من العمر 45 عامًا) تخشى الاختطاف، من قبل زوجها الشيخ محمد بن راشد.

ويُعتقد أن الأميرة هيا تعيش الآن في منزلها بالقرب من قصر كنسينجتون في وسط ، والذي اشترته مقابل 85 مليون جنيه إسترليني في عام 2017 من الملياردير لاكشمي ميتال، حيث يقع في شارع خاص يضم مساكن السفراء والأثرياء.

وستبدأ المحكمة العليا في بريطانيا، في الـ 30 يوليو المقبل، جلسات الاستماع بالقضية.

وبحسب “الجارديان” فإن المحامية فيونا شاكلتون ستمثل الأميرة هيا، وهي نفس الشخصية التي مثلت الأمير تشارلز خلال طلاقه من الأميرة ديانا، في حين، يمثل الشيخ محمد هيلين وارد كيو، من شركة ستيوارت لو، التي مثلت في السابق أندرو لويد ويبر، وبالوما بيكاسو، وغاي ريتشي.

وتزوجت الأميرة هيا، من الشيخ محمد بن راشد (حاكم دبي)، في عام 2004، وهي زوجته السادسة.

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