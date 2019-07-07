تركي آل الشيخ شامتا بخسارة منتخب مصر: “الحمد لله الذي أخذ لي حقي”

أبدى تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شماتته بشكل غير مباشر في هزيمة المنتخب المصري أمام منتخب جنوب إفريقيا وخروجه من دور “16” لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

ودون “آل الشيخ” في تدوينة غامضة له على صفحته الرسمية بفيس بوك، عقب هزيمة المنتخب المصري أمس ما نصه:”الحمدالله مفيش حد بيجي عليا ظلم الا ربنا يوريني فيه يوم”

الحمدالله مفيش حد بيجي عليا ظلم الا ربنا يوريني فيه يوم 🙏🏻 Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Saturday, July 6, 2019

التغريدة التي أشعلت مواقع التواصل وقوبلت بآلاف الردود الهجومية من قبل النشطاء المصريين، معتبرين ذلك شماتة صريحة بمنتخب مصر وإن كانت غير مباشرة وأن هذا الأسلوب لا يليق بمسؤول سعودي بارز يمثل دولة.

فيما رأى آخرون أن “آل الشيخ” ورغم صبيانيته وما فعله بالرياضة المصرية طيلة الفترة الماضية، إلا أنه كشف فسادا كبيرا بالمنظومة الرياضية في مصر وعرى شخصيات بارزة داخل اتحاد الكورة اتضح أنها لا يعنيها سوى المال.

ولم يعلن آل الشيخ، عن تفاصيل رسالته وما إذا كان يقصد بها عاصفة الاستقالات التي ضربت اتحاد الكرة المصري بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن آل الشيخ مالك بيراميدز السابق، تعرض لعدد من الأزمات مع الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى اضطر في إحداها للتهديد بشكوى الاتحاد المصري للاتحاد الدولي “الفيفا”.

ويمتلك حاليا رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي نادي بيراميدز، بعدما كان نائبًا لآل الشيخ خلال الموسم المنقضي.