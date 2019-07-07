المهرة
المهرة
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المواجهة المسلحة اقتربت .. استنفار قبلي واسع بالمهرة الحدودية مع عُمان بسبب ما قامت به القوات السعودية

كتب وطن
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أكد مصدر قبلي أنّ هناك استنفاراً قبلياً واسعاً بمديريتي “شحن وحات” بمحافظة المهرة اليمنية الحدودية مع ، بعد محاولاتٍ سعودية جديدة لفرض أمر واقع فيهما.

وتعد هذه المرة الثالثة خلال العام الحالي التي تحاول القوات استحداث نقاط عسكرية في ويرفضها أبناء القبائل.

وقال المصدر إن أبناء القبائل منعوا الشاحنات العسكرية التي تحاول السعودية فرضها على أراضي مديريتي “حات وشحن” رغم الرفض الشعبي لأي استحداثات عسكرية في المهرة.

وأوضح أن تعزيزات تابعة للمليشيات خرجت من مطار “الغيظة” باتجاه شحن في الوقت الذي استنفر فيه أبناء القبائل.

واعتبر المصدر أن السعودية والمليشيات تعمل على استفزاز أبناء المهرة الرافضين لتواجدها على أراضيهم، مستغرباً من استمرار “الصمت الحكومي جراء التعدي على السيادة الوطنية” .

وحذّر من احتمال انتقال التصعيد الى مرحلة المواجهات المسلحة “دفاعاً عن الأرض والعرض”.

جديرٌ بالذّكر أنّ الآلاف من أبناء محافظة المهرة احتشدوا الجمعة الماضية للمطالبة برحيل والإماراتية من المحافظة، وإقالة محافظ المحافظة راجح باكريت.

ووصف الحشد بأنه الأضخم.

ورفع المشاركون في الإحتشاد الضخم يافطاتٍ ترفض “الإحتلال السعودي-الإماراتي” وتدعو قواتهما للرحيل فوراً والتمسك بالسيادة اليمنية .

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