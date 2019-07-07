السليطي لـ”أحمد موسى” الذي شمت بخروج قطر من كوبا أمريكا: “هذه بضاعتكم ردت إليكم” ومبروك لجنوب إفريقيا

علق العميد السابق بالمخابرات القطرية شاهين السليطي، على هزيمة منتخب مصر أمس أمام جنوب إفريقيا في وخروجه من دور الـ16 للبطولة المقامة على أرضه، وربط ذلك بشماتة الإعلامي المصري المقرب من السيسي بمنتخب قطر عندما خرج من كوبا أمريكا بهزيمته أمام الأرجنتين.

وقال “السليطي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”يوم حزين للكرة المصرية وهاردلك للشعب المصري العظيم الخروج من بطولة افريقيا”

يوم حزين للكرة المصرية وهاردلك للشعب المصري العظيم الخروج من بطولة افريقيا !!

لكن لا عزاء ولا هاردلك للصعاليك كلاااااااااب الزبالة احمد موسى و مرتضى منصور ومبروك فوز منتخب جنوب افريقيا الصديق وبضاعتكم هذه 👇ردت إليكم pic.twitter.com/lOdQtqKC4t — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) July 6, 2019

وتابع مهاجما أحمد موسى ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مستذكرا شماتتهما بقطر وتطاولهما على أميرها:” لكن لا عزاء ولا هاردلك للصعاليك كلاب الزبالة احمد موسى و مرتضى منصور ومبروك فوز منتخب جنوب افريقيا الصديق وبضاعتكم هذه ردت إليكم”

واحتفلت وسائل الإعلام فى جنوب أفريقيا بتأهل منتخب “الأولاد” إلى الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الفوز الثمين الذى حققه على منتخب مصر بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة مساء أمس ضمن منافسات دور الـ16.

وسجل منتخب جنوب أفريقيا هدف الفوز فى الدقيقة 85، عن طريق ثيمبونيسكى لورش ليضرب موعداً مع نيجيريا ضمن منافسات الدور ربع النهائى.

وكان “موسى” المعروف ببذاءته ظهر مع ضيفه النائب البرلماني مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في يونيو الماضي يتطاول على المنتخب القطري ويصفانه بألفاظ خارجة.

وهنأ أحمد موسى الأرجنتين بالفوز شامتا في قطر، فيما سب مرتضى منصور الأمير تميم ووصفه بلفظ خارج.