هكذا هنأ إعلامي قطري معروف “الأشقاء الكبار” في سلطنة عمان لتصدرهم المشهد الثقافي والأدبي العالمي

عبّر الاعلامي القطري المعروف جابر الحرمي عن سعادته لتصدر سلطنة عمان المشهد الثقافي والأدبي العالمي.

وفاز الشاعر العُماني حسن المطروشي بجائزة “توليولا” الإيطالية للشعر العالمي، وذلك بعد فوز الروائية العُمانية جوخة الحارثي بجائزة “مان بوكر” العالمية لعام 2019 عن روايتها “سيدات القمر”.

وقال الإعلامي القطري في تغريدةٍ له بتويتر رصدتها “وطن”: “في أقل من شهرين ..تصدرت الشقيقة #سلطنة_عمان المشهد الثقافي والأدبي العالمي ..”.

وتابع: “مجددا يفوز الشاعر العُماني حسن المطروشي بجائزة توليولا الإيطالية للشعر العالمي ، بعد فوز الروائية جوخة الحارثي بجائزة البوكر ..”.

واعتبر أن “عمان التاريخ تتألق وتبدع عالميا”.

وقدّم “الحرمي” التهاني “للأشقاء الكبار” في سلطنة عمان.

في أقل من شهرين ..

تصدرت الشقيقة #سلطنة_عمان المشهد الثقافي والأدبي العالمي ..

مجددا يفوز الشاعر العُماني حسن المطروشي بجائزة توليولا الإيطالية للشعر العالمي ، بعد فوز الروائية جوخة الحارثي بجائزة البوكر ..#عمان التاريخ تتألق وتبدع عالميا ..

تهانينا للأشقاء الكبار .. pic.twitter.com/XDVQwWoTHx — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 6, 2019

وقال المطروشي في تصريحات لجريدة “الشبيبة”، السبت، إنه أطلع على شروط الجائزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تشترط تسليم نصوص من التجارب الشعرية ومترجمة الى اللغة الانجليزية وترجمها الشاعر الفلسطيني نزار سرطاوي.

وأضاف الشاعر العماني أن الجائزة تم فتح المجال للعرب للمشاركة فيها لأول مرة، وأنه تلقى نبأ الفوز رسميا وسيقام حفل تكريم كبير على شرف الفوز بها في شهر أكتوبر المقبل بحضور الفائزين من كل أنحاء العالم.

جديرٌ بالذّكر أن رواية “سيدات القمر” للروائية جوخة الحارثي هي من النوع الاجتماعي الطويل، وتصور تحوُّل سلطنة عمان من مركز لتجارة الرقيق إلى دولة منتِجة للنفط، وهي أول رواية كُتبت بالأساس باللغة العربية وتفوز بالجائزة الدولية.

وتتقاسم مؤلِّفة الرواية، العُمانية جوخة الحارثي، الجائزة البالغة قيمتها 63 ألف دولار، مع مترجمتها، مارلين بوث.

وتُعتبر الجائزة التي تُمنح كل عام لأفضل كتاب مترجَم إلى اللغة الإنجليزية نُشر ببريطانيا، الجائزة الأهم في العالم للروايات المترجَمة، وهي مختلفة عن جائزة البوكر الأكثر شهرة، والتي تُمنح للروايات المنشورة أصلاً باللغة الإنجليزية.