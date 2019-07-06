ناصر الدويلة: الملك فيصل استعان بالإخوان لرفع المستوى الثقافي والعلمي والحضاري للسعودية

كشف السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، تفاصيل لقاء قديم جمعه بشقيق الأديب الراحل والقيادي بجماعة الإخوان سيد قطب في المملكة العربية السعودية.

وقال “الدويلة” في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إنه التقى بالدكتور محمد قطب شقيق سيد قطب عام ١٩٧٢ في مكة وكان الملك فيصل قد استقبل الإخوان الذين خرجوا من السجن بعد موت عبدالناصر واستفاد منهم كثيرا في فترة الصحوة لرفع المستوى الثقافي والعلمي والحضاري للجامعات السعودية ولإدارات الدولة و لتعزيز مكانة المملكة.

التقيت بالدكتور محمد قطب شقيق سيد رحمهم الله عام" ١٩٧٢"

في مكه وكان الملك فيصل رحمه الله قد استقبل الاخوان الذين خرجوا من السجن بعد موت عبدالناصر و استفاد منهم كثيرا في فترة الصحوة لرفع المستوى الثقافي و العلمي و الحضاري للجامعات السعودية و لادارات الدولة و لتعزيز مكانة السعوديه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 5, 2019

وأشار إلى أن محمد قطب كان مدرس في جامعة “أم القرى” وله مكانة عالية في مكة.

ويكمل السياسي الكويتي أنه سأله عن سيد فقال: “لا تقرأ من كتب سيد إلا ست كتب أذكر منها هذا الدين، والمستقبل لهذا الدين، ومعالم في الطريق، والاجزاء المنقحه من كتابه في ظلال القرآن، وخصائص المجتمع المسلم، وآخر نسيته وقال أوصاني سيد أن أبلغ هذه الوصية.

كان محمد قطب مدرس في جامعة ام القرى وله مكانة عاليه في مكه و سالته عن سيد فقال لا تقرأ من كتب سيد الا ست كتب اذكر منها هذا الدين و المستقبل لهذا الدين و معالم في الطريق و الاجزاء المنقحه من كتابه في ظلال القرآن و خصائص المجتمع المسلم و آخر نسيته وقال اوصاني سيد ان ابلغ هذه الوصيه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 5, 2019

وتابع الدويلة لافتا إلى أن فترة حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، كانت فترة سوداء في تاريخ مصر حيث سيطر الجيش على مقدرات الوطن فحارب الفكر والحرية ونشر الفساد وتحكمت المخابرات العامة في كل شؤون الحياة و تجسست على كل من في البلد وعظمت وقدست الزعيم الأوحد وسحقت المعارضة وزج خيرة شباب مصر وعلماؤها بالسجون وحدثت مذبحة القضاء.. حسب قوله.

كانت فترة حكم عبدالناصر فترة سوداء في تاريخ مصر حيث سيطر الجيش على مقدرات الوطن فحارب الفكر و الحرية و نشر الفساد و تحكمت المخابرات العامه في كل شؤون الحياة و تجسست على كل من في البلد وعظمت وقدست الزعيم الاوحد وسحقت المعارضة و زج خيرة شباب مصر و علماؤها بالسجون وحدثت مذبحة القضاء — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 5, 2019

يشار إلى أن سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي مواليد (9 أكتوبر 1906) هو كاتب و شاعر وأديب ومنظر إسلامي مصري، مؤلف كتاب في ظلال القرآن، وعضو سابق في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ورئيس سابق لقسم نشر الدعوة في الجماعة ورئيس تحرير جريدة الإخوان المسلمين.

ولد في قرية موشا وهي إحدى قرى محافظة أسيوط بها تلقى تعليمه الأولي وحفظ القرآن الكريم ثم التحق بمدرسة المعلمين الأولية عبد العزيز بالقاهرة ونال شهادتها والتحق بدار العلوم وتخرج عام 1933 م، وعمل بوزارة المعارف بوظائف تربوية وإدارية، وابتعثته الوزارة إلى أمريكا لمدة عامين وعاد عام 1950 م.

انضم قطب إلى حزب الوفد المصري لسنوات وتركه على أثر خلاف في عام 1942 م. وفي عام 1950 م انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وخاض معهم نشاطهم السياسي الذي بدأ منذ عام 1954 م إلى عام 1966 م.

وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم وصدر الحكم بإعدامه وأعدم عام 1966 م.