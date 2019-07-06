مقتل 4 جنود سعوديين بالحدّ الجنوبي .. الحوثيون يوجّهون ضربة جديدة لمطار جازان وأبها تُعطّل الملاحة فيهما وتُصيب أهدافها بدقّة
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء السبت، شنّ هجومٍ جديد على مطار جازان وأبها بالسعودية، بطائرات مسيرة من طراز [قاصف 2K]، فيما أعلنت وسائل إعلام سعودية مقتل 4 جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي.
وأكد متحدث عسكري باسم الجماعة –وفقاً لقناة المسيرة- أن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات [قاصف 2K] على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى بمطار جازان وأبها.
وقال إن الهجمات أصابت أهدافها في المطارين بدقة عالية وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.
وكشف موقع “رادار” عن توقف الملاحة في مطار جازان بعد إعلان الحوثيين قصفه بطائرات مسيرة.
وتعرّضت مطارات “جازان وأبها ونجران” السعودية، خلال الفترة الماضية لهجمات متتالية بواسطة طائرات مسيرة يُطلقها الحوثيون، أدّت في بعض العمليات إلى سقوط مصابين وقتلى.
وبهذا العدد يصل عدد من قتل في الحد الجنوبي ( ؟؟) طبعا لم ولن تعلن السعوديه عدد قتلاها لان رالعدد مهول .لابارك الله في من زجهم بحرب لاناقة لهم فيها ولا جمل فبينما يقاتلون ويقتلون قائدهم ووزير دفاعه ومستشاراها يتنقلون من حفل حفل الي حفل اي دولة هذه المسخ التي تعرقص وتتمايل وتسكر علي جثث قتلاها اي غباء هذا .