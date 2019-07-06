شاهد| صورة لرجال الدفاع المدني بسلطنة عمان تُثير إعجاباً واسعاً وإشادات كبيرة.. ما قصتها؟

حظيت صورة لعناصر من الدفاع المدني بسلطنة عمان، بانتشارٍ واسعٍ على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وإشادات كبيرة على الجهود التي بذلوها لإخماد حريق اندلع بولاية بدية.
وتُظهر الصور المتداولة بين النشطاء العُمانيين، عنصرين من عناصر الدفاع المدني العُماني، بعد انتهائهما من إخماد الحريق في أحد المطاعم، وتبدو عليهما آثار التعب الشديد جرّاء جهودهما في إطفاء الحريق.
وحازت الصور على إعجاب المغرّدين، وتداولوها فيما بينهم معبّرين عن عظيم شكرهم وامتنانهم لجهود عنصريْ الدفاع المدني [علي السعدي و منصور السعدي] في إخمدا الحريق.