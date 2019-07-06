رجال الدفاع المدني بسلطنة عمان
رجال الدفاع المدني بسلطنة عمان
Imageحياتنا

شاهد| صورة لرجال الدفاع المدني بسلطنة عمان تُثير إعجاباً واسعاً وإشادات كبيرة.. ما قصتها؟

كتب وطن
0

حظيت صورة لعناصر من الدفاع المدني بسلطنة عمان، بانتشارٍ واسعٍ على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وإشادات كبيرة على الجهود التي بذلوها لإخماد اندلع بولاية بدية.

وتُظهر الصور المتداولة بين النشطاء العُمانيين، عنصرين من عناصر الدفاع المدني العُماني، بعد انتهائهما من إخماد الحريق في أحد المطاعم، وتبدو عليهما آثار التعب الشديد جرّاء جهودهما في إطفاء الحريق.

وحازت الصور على إعجاب المغرّدين، وتداولوها فيما بينهم معبّرين عن عظيم شكرهم وامتنانهم لجهود عنصريْ الدفاع المدني [علي السعدي و منصور السعدي] في إخمدا الحريق.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ما قصة هاشتاغ #كلنا_محمد_الشماخي الذي أحدث ضجّة في سلطنة عمان؟؟

الهدهد

استثمار عُماني جديد في منطقة لن تتخيلوها مطلقاً بـ”40″ مليون دولار

الهدهد

حسابات إماراتية أصابها السُعار: سلطنة عُمان تعتقل أي مواطن يؤيد التحالف وتراقب مواقع…

الهدهد

سلطنة عُمان تُكذب رئيس الموساد الإسرائيلي وتُحرجه في بيان رسمي.. هذا ما جاء فيه

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.