شاهد| صورة لرجال الدفاع المدني بسلطنة عمان تُثير إعجاباً واسعاً وإشادات كبيرة.. ما قصتها؟

حظيت صورة لعناصر من الدفاع المدني بسلطنة عمان، بانتشارٍ واسعٍ على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وإشادات كبيرة على الجهود التي بذلوها لإخماد حريق اندلع بولاية بدية.

وتُظهر الصور المتداولة بين النشطاء العُمانيين، عنصرين من عناصر الدفاع المدني العُماني، بعد انتهائهما من إخماد الحريق في أحد المطاعم، وتبدو عليهما آثار التعب الشديد جرّاء جهودهما في إطفاء الحريق.

وحازت الصور على إعجاب المغرّدين، وتداولوها فيما بينهم معبّرين عن عظيم شكرهم وامتنانهم لجهود عنصريْ الدفاع المدني [علي السعدي و منصور السعدي] في إخمدا الحريق.

كم هي عظيمة هذه الصورة

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أحد رجال الدفاع المدني البواسل بعد إخماد نيران حريق في ولاية بدية. pic.twitter.com/kjPgrOciCH — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) July 4, 2019

الصورة الكاملة للشباب

علي السعدي و منصور السعدي pic.twitter.com/ullzKa3v1a — nasser alsadi (@Jonu20J7) July 5, 2019

نعجز عن التعبير بالامتنان والشكر لرجال الدفاع المدني والإسعاف ورجال الشرطة ورجال قوات السلطان المسلحة الباسلة.

حفظهم الله وحرسه بعينه التي لا تنام — بن زهران الغافري (@binzhran1) July 4, 2019

لهم كل التقدير والاحترام.. جهود كبيرة ومباركة.. شكراً لرجال #الدفاع_المدني . — منى العلوية (@moon000087) July 4, 2019