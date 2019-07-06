سياسي تونسي يفضح ما قاله له مسؤول إماراتي: نخشى أن تصل لنا (العدوى الديمقراطية) لذلك سنجهض تجربتكم

كشف سياسي تونسي عن تصريح لمسؤول إماراتي أكد فيه له، أن بلاده تسعى بشتى الطرق لإجهاض التجربة الديمقراطية في تونس، لأنها تخشى من أن تصل (العدوى الديمقراطية) إليها.
وقال عمر صحابو (أحد مؤسسي حزب نداء تونس) لإحدى الفضائيات التونسية “مسؤول إماراتي قال لي:” نحن نعيش حياة رغيدة في الإمارات، لكن لدينا مشكلة واحدة هي تونس”.
وأضاف صحابو “(الإماراتيون) خائفون من أن تصل العدوى (الديمقراطية) إليهم، لذلك هم يرغبون بالقضاء على النموذج التونسي بشتى الطرق: التجويع والتفقير والتداين والإرهاب, مع الأسف هناك جهات محلية ذات توجه متشدد هي في تضامن موضوعي مع الجهات الأجنبية، ولديهما نفس الهدف وهو انهيار الدولة المدنية التونسية”
وكان موقع “موند أفريك” وهو موقع فرنسي مختص في الشأن الأفريقي نقل العام الماضي عن مصادر دبلوماسية غربية أن وزير الداخلية التونسي المقال لطفي براهم التقى سرا مدير المخابرات الإماراتية بجزيرة جربة التونسية، وخططا معا “لانقلاب” على السلطة في تونس.
ونقل الموقع أن اللقاء جرى عقب عودة مدير المخابرات الإماراتية من لقاء تمهيدي لقمة باريس بشأن ليبيا التي نظمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 29 مايو/أيار 2018.
وذكر الموقع أنه أثناء اللقاء اتفق المسؤولان التونسي والإماراتي على خريطة طريق كان يفترض أن تدخل تغييرات جذرية على رأس السلطة في تونس، منها إقالة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وعزل الرئيس الباجي قائد السبسي لاعتبارات مرضية، في سيناريو مشابه لمآل الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة الذي عزله زين العابدين بن علي وكان حينها جنرالا في الجيش.
الإمارات مجرد دويلة وتريد التحكم في جميع الدول العربية بل ويريدون الجوع و الفقر للشعوب العربية. حكام الإمارات يستحقون المشنقة أمام الجموع الغفيرة،
أما عن تلك المرأة التي تسب أردوغان وهو جاء إلى الحكم بالإنتخابات، تركيا الآن لها إقتصاد قوي ليس مثلكم يا تونس وكل شمال إفريقيا عبيد فرنسا تتحكم فيكم وتسرق ثرواتكم.
هذه العاهرة كان عليها أن تسب الرئيس السابق بن علي الذي دمر تونس وفقرها
يسبون حركة النهضة هؤلاء الملاعين، كأن النهضة هي سبب الفقر والبطالة في تونس يا لهم من دجالين