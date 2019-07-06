زوجة تنتقم من زوجها بقطع عضوه الذكري لرفضه مجامعتها!!

عاقبت زوجة في قرية بشمال أوغندا، زوجها بقطع عضوه الذكري وهو نائم، وذلك بسبب هجره لها في الفراش في محاولة منه لمنعها من شرب الخمر.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فقد عاد الزوج “موزيس أوكوت” من الحقل، وتناول طعامه، وخلد إلى النوم.

وحينما عادت الزوجة في العاشرة مساء ذلك اليوم، ووجدته نائما، لجأت إلى محاولة “خصيه” بقطع عضوه التناسلي، عقابا له على رفضه ممارسة الجنس معها لمدة طويلة.

واستيقظ الزوج مذعورا، ليجد سرواله غارقا في الدماء، بينما لاذت الزوجة بالفرار من البيت.

ونقل الزوج إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن حرر محضرا يشتكي فيه زوجته الهاربة، فيما تحاول السلطات الآن البحث عنها.

ويقول كبير القرية: “ليست تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا الزوج إلى العنف المنزلي. فقد كسرت له زوجته قبل ذلك عظمة الترقوة”.