خبر قد يُزعج مستشار “ابن زايد” بعدما انتقد الروائية جوخة الحارثي .. شاعر عُماني يرفع اسم السلطنة عالياً بجائزة عالميّة

مجدداً، وبعد فوز الروائية العُمانية جوخة الحارثي بجائزة “مان بوكر” العالمية لعام 2019 عن روايتها “سيدات القمر”، فاز الشاعر العُماني حسن المطروشي بجائزة “توليولا” الإيطالية للشعر العالمي.

وقال المطروشي في تصريحات لجريدة “الشبيبة”، السبت، إنه أطلع على شروط الجائزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تشترط تسليم نصوص من التجارب الشعرية ومترجمة الى اللغة الانجليزية وترجمها الشاعر الفلسطيني نزار سرطاوي.

واضاف الشاعر العماني أن الجائزة تم فتح المجال للعرب للمشاركة فيها لأول مرة، وأنه تلقى نبأ الفوز رسميا وسيقام حفل تكريم كبير على شرف الفوز بها في شهر اكتوبر المقبل بحضور الفائزين من كل أنحاء العالم.

وأوضح المطروشي أن الجائزة كبرى وعالمية وعريقة جدا وعمرها 25 سنة .

وقال: “أهدي الجائزة للسلطنة وللثقافة العمانية وللشعر العمانى والعربي وانا سعيد بأن أكون من أول الفائزين العرب فيها”.

ولـ “المطروشي” عدد من الإصدارات الشعرية منها (وحيدا .. كقبر أبي)، و(على السفح إيّاه)، و(لَدَيَّ ما أنسى)، و(مُكْتَفِيًا باللَّيْل).

كما انّ له ترجمتان هما (اقتصاد المعرفة: البديل الابتكاري لتنمية اقتصادية مستدامة .. «سلطنة عُمان نموذجا») للدكتور إبراهيم الرحبي، وكتاب (مذكرات رجل عماني في زنجبار) لسعود بن أحمد البوسعيدي.

جديرٌ بالذّكر أن رواية “سيدات القمر” للروائية جوخة الحارثي هي من النوع الاجتماعي الطويل، وتصور تحوُّل سلطنة عمان من مركز لتجارة الرقيق إلى دولة منتِجة للنفط، وهي أول رواية كُتبت بالأساس باللغة العربية وتفوز بالجائزة الدولية.

وتتقاسم مؤلِّفة الرواية، العُمانية جوخة الحارثي، الجائزة البالغة قيمتها 63 ألف دولار، مع مترجمتها، مارلين بوث.

وتُعتبر الجائزة التي تُمنح كل عام لأفضل كتاب مترجَم إلى اللغة الإنجليزية نُشر ببريطانيا، الجائزة الأهم في العالم للروايات المترجَمة، وهي مختلفة عن جائزة البوكر الأكثر شهرة، والتي تُمنح للروايات المنشورة أصلاً باللغة الإنجليزية.

وكان مستشار محمد بن زايد، انتقد الرواية وادّعى أنّه قرأها ووجدها “متواضعة لغة وحبكة وسردا وحتى النهاية بايخة وبعض القصص محشورة حشرا”.حسبما زعم

وأبدى مستشار “بن زايد” استغرابه من فوز هذه الرواية المتواضعة بجائزة بوكر الدولية 2019، قائلاً: “ما الذي لفت نظر لجنة بوكر في هذه الرواية”.

وزعم أن اهم ما في هذه الرواية انها ذكرت اسم مدينة دبي 7 مرات!.

وأثار نقد مستشار بن زايد للرواية استهجان المغرّدين العُمانيين والعرب.