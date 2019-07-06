القبض على إعلامي سعودي من أشد المطبلين لابن سلمان والداعين للتطبيع مع إسرائيل

تفاجأ مغردون بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتغريدة للإعلامي والمحلل السياسي السعودي المقرب من النظام عبدالحميد الغبين، أعلن فيها أنه تم إلقاء القبض عليه ودعا متابعيه لمساندته.

ودون “الغبين” المؤيد للتطبيع والداعي له بشدة في تغريدة رصدتها (وطن) ما نصه:”عاجل تم القبض علي واعتقد هناك من يحاول تلفيق قضية، ارجو النشر”

عاجل ::

تم القبض علي واعتقد هناك من يحاول تلفيق قضية …. ارجو النشر — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) July 6, 2019

يشار إلى أن هذه التغريدة نشرها عبدالحميد الغبين ليلة أمس، ولم تظهر أي تغريدات أخرى على حسابه منذ ذلك الوقت كما لم يصدر بيان رسمي من السلطات السعودية توضح حقيقة هذا الأمر.

وعبر مغردون في الردود عن شماتتهم بالإعلامي السعودي المقرب من النظام، وأشد المهاجمين والمشيطنيين للفلسطينيين وقضيتهم مشيرين إلى أن هذه الواقعة تؤكد أن داعمي ابن سلمان أيضا سيكتون بناره عاجلا أم اجلا.

كما أبدى آخرون سخريتهم وتعجبهم من كتابة “الغبين” لهذه التغريدة وكيف كتبها وقد ألقي القبض عليه.

وعُرف عن “الغبين” أنه من أشد الداعمين للنظام والداعين للتطبيع علانية مع إسرائيل، حتى أنه صرح بوجود حق تاريخي ذكر في القرآن الكريم لليهود في أرض فلسطين، وأنهم الأولى بها من الفلسطينيين أنفسهم.

وفي وقت سابق، فجر الغبين الذي تستضيفه القنوات الإسرائيلية جدلاً واسعاً، بعدما قال إن قضية فلسطين لم تعد مهمة بالنسبة للسعوديين، مضيفاً: “لم يعد يعنينا من يحكم القدس”.

وقال إن حالة تطبيع كاملة ستشهدها المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة، زاعماً أن “الاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل سيخلق نوعاً من السلام بين العرب مع الحفاظ على حقوق الفلسطينيين”.

وظهر الغبين عدة مرات على وسائل إعلام إسرائيلية ناطقة بالعربية، ودعا إلى تطبيع كامل مع “إسرائيل”، ومشيراً إلى أنهم أصحاب حق في الأرض وليس الفلسطينيين.

يُذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت في ديسمبر الماضي، أن الديوان الملكي السعودي يوجهه إعلاميون وناشطون للترويج لضرورة التطبيع مع “إسرائيل”.