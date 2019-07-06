الأردن يحظر رسمياً لعبة “ببجي” .. ونشطاء غاضبون: “الأولى حجب المواقع الإباحية”

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية رسمياً حظر لعبة “ببجي” القتالية الشهيرة، فيما سادت حالة من الغضب بين النشطاء الأردنيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ بسبب القرار .

من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور، أن الهيئة اوقفت ما يسمى لعبة “ببجي” ومنعها في المملكة؛ نتيجة العديد من الشكاوي التي وردت الى الهيئة لما لها من نتائج سلبية أنعكست على المجتمع بشكل كامل.

وبين الجبور أن كافة التقارير وابرزها تقرير منظمة الصحة العالمية أكدت أن للعبة نتائج سلبية كبيرة من ابرزها “الادمان” و”العصبية والاستفزاز” و”العزلة الاجتماعية” و”تفكك الاسر”، نتيجة تعلق من يلعبها بشكل مستمر باللعب بها عبر الهواتف الذكية التي يمتلكونها.

وأكد ان الهيئة اصدرت تعليمات الى شركات الاتصال بحظر هذه اللعبة في الاردن رسمياً.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تناول الأردنيون خبر حظر لعبة “ببجي” بغضب، وآخرون علّقوا على القرار بطريقةٍ ساخرة.

انا ك شب متخرج و سكان اربد و فوق هيك ببجي تسكرت عن الاردن شو اعمل بحياتي ؟ — 𝐃𝐚𝐋𝐆𝐚 𓅓 (@DaL9a) July 4, 2019

حظر لعبة ببجي في #الأردن .



يعني وين الفكرة بالموضوع ؟



ما عندهم سالفة والله 😡 — اسما عمر محسن العميان . (@asmaa_alomyan) July 4, 2019

واستهجن البعض قرار حجب اللعبة، فيما ظلت المواقع الإباحية متاحة وغير محجوبة في المملكة.

واوضحوا انه كان من الأولى حظر تلك المواقع الاباحية التي تنشر الرذيلة وتبث الفساد الخلقي في المجتمع .

ولعبة “ببجي”، هي لعبة قتالية متوفرة بنسخة على الهواتف المحمولة وأصبحت الآن أكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.