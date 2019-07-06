حظر ببجي في الأردن
حظر ببجي في الأردن
حياتنا

الأردن يحظر رسمياً لعبة “ببجي” .. ونشطاء غاضبون: “الأولى حجب المواقع الإباحية”

كتب وطن
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أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية رسمياً حظر لعبة “ببجي” القتالية الشهيرة، فيما سادت حالة من الغضب بين النشطاء الأردنيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ بسبب القرار .

من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور، أن الهيئة اوقفت ما يسمى لعبة “ببجي” ومنعها في المملكة؛ نتيجة العديد من الشكاوي التي وردت الى الهيئة لما لها من نتائج سلبية أنعكست على المجتمع بشكل كامل.

وبين الجبور أن كافة التقارير وابرزها تقرير منظمة الصحة العالمية أكدت أن للعبة نتائج سلبية كبيرة من ابرزها “الادمان” و”العصبية والاستفزاز” و”العزلة الاجتماعية” و”تفكك الاسر”، نتيجة تعلق من يلعبها بشكل مستمر باللعب بها عبر الهواتف الذكية التي يمتلكونها.

وأكد ان الهيئة اصدرت تعليمات الى شركات الاتصال بحظر هذه اللعبة في الاردن رسمياً.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تناول الأردنيون خبر حظر لعبة “ببجي” بغضب، وآخرون علّقوا على القرار بطريقةٍ ساخرة.

واستهجن البعض قرار حجب اللعبة، فيما ظلت المواقع الإباحية متاحة وغير محجوبة في المملكة.

واوضحوا انه كان من الأولى حظر تلك المواقع الاباحية التي تنشر الرذيلة وتبث الفساد الخلقي في المجتمع .

ولعبة “ببجي”، هي لعبة قتالية متوفرة بنسخة على الهواتف المحمولة وأصبحت الآن أكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.

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  1. Adel Momani يقول

    بصراحه ببجي هيه اللي كانت مخربه الأردن يعني لو انه اللعبه مش موجوده هسا احنا من ضمن دول العالم الأول.. ولكو روحو سكرو المراقص والملاهي الليليه بالأول عشان تتطورو وظفو المهندسين اللي قاعدين لا شغله ولا عمله اذا واحد بتخرج من الجامعه معاه شهادة طب ما بلاقي شغل بضل قاعد بالدار بستنى منكو تعطوه فرصه يشتغل وما بلاقي بروح يلعب ببجي اكيد لأنه مش ممكن يلاقي اشي يعمله والله الحق عليكو مش علينا

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  2. سعد يقول

    بيجي لعبة غيرها لا تزعلو

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  3. Tasneem يقول

    ما كان قدامك الا لعبة الببجي تحجبوها
    قراركم أكبر مسخرة
    فوق م الشعب الاردني
    تعبان وعايف حاله تزيدوها عليه
    شوفولكم سلافة غيرها
    وي ريت تركزوا على مواضيع اهم من الببجي

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