الأردن يحظر رسمياً لعبة “ببجي” .. ونشطاء غاضبون: “الأولى حجب المواقع الإباحية”
أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية رسمياً حظر لعبة “ببجي” القتالية الشهيرة، فيما سادت حالة من الغضب بين النشطاء الأردنيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ بسبب القرار .
من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور، أن الهيئة اوقفت ما يسمى لعبة “ببجي” ومنعها في المملكة؛ نتيجة العديد من الشكاوي التي وردت الى الهيئة لما لها من نتائج سلبية أنعكست على المجتمع بشكل كامل.
وبين الجبور أن كافة التقارير وابرزها تقرير منظمة الصحة العالمية أكدت أن للعبة نتائج سلبية كبيرة من ابرزها “الادمان” و”العصبية والاستفزاز” و”العزلة الاجتماعية” و”تفكك الاسر”، نتيجة تعلق من يلعبها بشكل مستمر باللعب بها عبر الهواتف الذكية التي يمتلكونها.
وأكد ان الهيئة اصدرت تعليمات الى شركات الاتصال بحظر هذه اللعبة في الاردن رسمياً.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تناول الأردنيون خبر حظر لعبة “ببجي” بغضب، وآخرون علّقوا على القرار بطريقةٍ ساخرة.
واستهجن البعض قرار حجب اللعبة، فيما ظلت المواقع الإباحية متاحة وغير محجوبة في المملكة.
واوضحوا انه كان من الأولى حظر تلك المواقع الاباحية التي تنشر الرذيلة وتبث الفساد الخلقي في المجتمع .
ولعبة “ببجي”، هي لعبة قتالية متوفرة بنسخة على الهواتف المحمولة وأصبحت الآن أكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.
بصراحه ببجي هيه اللي كانت مخربه الأردن يعني لو انه اللعبه مش موجوده هسا احنا من ضمن دول العالم الأول.. ولكو روحو سكرو المراقص والملاهي الليليه بالأول عشان تتطورو وظفو المهندسين اللي قاعدين لا شغله ولا عمله اذا واحد بتخرج من الجامعه معاه شهادة طب ما بلاقي شغل بضل قاعد بالدار بستنى منكو تعطوه فرصه يشتغل وما بلاقي بروح يلعب ببجي اكيد لأنه مش ممكن يلاقي اشي يعمله والله الحق عليكو مش علينا
بيجي لعبة غيرها لا تزعلو
ما كان قدامك الا لعبة الببجي تحجبوها
قراركم أكبر مسخرة
فوق م الشعب الاردني
تعبان وعايف حاله تزيدوها عليه
شوفولكم سلافة غيرها
وي ريت تركزوا على مواضيع اهم من الببجي