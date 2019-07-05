مصاحف
مصاحف
حياتنا

في الكويت .. شخص يمزّق المصاحف ويعبث بها في أحد المساجد!!

كتب وطن
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فوجئ كويتي يعمل في وزارة الأوقاف أثناء دخوله أحد المساجد بتمزيق عدد من المصاحف وبعثرتها فيه.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، تقدم المواطن بشكوى في مركز الشرطة، وقال إن شخصًا مجهولًا مزق عدة وعبث بها في مسجد ”حرام بن ملحان“.

وسجلت جنحة انتهاك حرمة الأديان وتم إبلاغ أمن الدولة والمباحث ويجري البحث عن الشخص المجهول.

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في ، ففي عام 2013 اقتحم مجهولون، مسجدي ”الخنة“ و“المهنا“ فى ”السالمية“ بمحافظة ”الحولى“ شرق ، وأحرقوا مجموعة من المصاحف بمادة سريعة الاشتعال بعد جمعها في زاوية مصلى النساء.

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  1. عنتيل اسوان يقول

    من فعل هذا الجرم من تدنيس المصحف هو نصراني و أرثوذكسي بالذات، وهو إما لبناني أو مصري، لأن نصارى الأرثوذكس من هذين البلدين بالذات أشد النصارى كرها للمسلمين وإستهانة بمقدساتهم. لا أعلم إن كان هذا عمل “ون مان تيم” أو أكثر من واحد. فإذا أرادت الحكومة الكويتية حصر التهمة في مجموعة صغيره نسبيا تبحث في نصارى المصريين ونصارى لبنان.

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  2. الثورة للأحرار يقول

    نعم يا عنتيل اسوان أتفق معك المسيحيين الأرثوذكس وبالخصوص من مصر ولبنان هم أشد عداء للمسلمين ولكن يجب أن تعرف أن أخلاق المسلمين أصبحت في الحضيد وأصبح الدين عندهم مجرد عادة وليس عبادة وبالتالي هم من شوهو دينهم

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