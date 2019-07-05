شاهد| هستيريا وحالات إغماء وتكسير بسبب النجم التركي “بوراك” في بيروت!!

سادت في العاصمة اللبنانية بيروت الخميس حالة من الهرج والمرج في أحد المجمعات التجارية في غرب بيروت بعد قدوم الممثل التركي المشهور بوراك أوزجفيت لافتتاح محل ألبسة جديد.

شهد سنترو مول في بيروت حالة من الهستيريا وحالات اغماء خلال استقبال النجم التركي بوراك الذي يقوم بزيارة خاصة الى بيروت لافتتاح احد متاجر الالبسة فيها.

#BurakÖzçivit pic.twitter.com/DkXcIZibe2 — TurkeyNewsAR (@TurkeyNewsAR) July 4, 2019

وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو للممثل التركي خلال افتتاحه محل الألبسة.

تم استعانه أمن الدوله لتدخل و اخراج النجم بوراك اوزجفيت بعد نهاية الافتتاح الذي اقيم في لبنان #BurakÖzçivit pic.twitter.com/WvBr3dgigz — TurkeyNewsAR (@TurkeyNewsAR) July 4, 2019

وأظهر الفيديو حالة من الازدحام الشديد والتدافع مما استدعى تدخل القوى الأمنية لحماية الممثل وإخراجه سالما بعد التهافت غير المسبوق من الجماهير عليه.

ووصل الأمر إلى حدّ التضارب والتكسير بين الوافدين لمشاهدة الممثل والتقاط الصور التذكارية معه، حيث أسقط المتدافعون قالب الحلوى المخصص للاحتفال بهذه المناسبة، والأمور لم تجر كما كان مخططا لها، الأمر الذي دفع أصحاب المحل إلى إقفاله والطلب من الجمهور الخروج منه.

وكان اشترط أصحاب المحل على كل من حضر لالتقاط صورة معه ارتداء جينز من محلهم، أو إبراز قسيمة شراء.

وبسبب التدافع، اضطر بوراك للانتظار في أحد المستودعات الداخلية التابعة لسوبر ماركت مجاور، وبقي محاصرا لبعض الوقت، قبل تهريبه من مخرج الطوارئ وإيصاله إلى الفندق الذي يقيم فيه.

وعقد النجم التركي مؤتمرا صحفيا في الفندق منتصف الليل، مشترطا على الصحافيين عدم التطرق بالسؤال إلى حياته الخاصة وعلاقته بزوجته الممثلة فهرية أفجين.

وتقاضى بوراك لقاء حضوره إلى لبنان 50 ألف دولار، رغم الخسارة الكبيرة التي تكبّدها صاحبا المحل التجاري بسبب الفوضى التي حصلت، إلا أنهما أكدا خلال المؤتمر أنهما لا يشعران بالندم لاستقدام بوراك لافتتاح متجرهما.