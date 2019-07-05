“شاهد” الدويلة يكشف لماذا طوى “ترامب” صفحة الحرب مع إيران .. وهذا تعليقه على استمرار حصار قطر

قال السياسي الكويتي البارز، وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طوى صفحة الحرب مع إيران بعد أن تفاجأ بأنها تمتلك قدرات عسكرية لم يكن يتوقعها، وهو الآن يحاول الضغط اقتصادياً ودبلوماسياً.

وأضاف “الدويلة” أنه في حال نشوب حرب فإن دول الخليج هي المتضرر الأكبر.

فيديو > ناصر الدويلة عن التصعيد الأمريكي – الإيراني: #ترامب طوى صفحة الحرب مع #إيران بعد أن تفاجئ بأنها تملك قدرات عسكرية لم يكن يتوقعها..



– إذا صارت حرب ستكون دول الخليج هي المتضرر الأكبر@nasser_duwailah pic.twitter.com/zW30xUk1OR — سرمد | Sarmad (@Sarmad) July 5, 2019

وعن الأزمة الخليجية قال “الدويلة” إن دول الحصار “نبشت القبور وخلقت إعلام عايش على الفبركات”، مشدداً على أنّ الإعلام القطري لم يتطرق للأعراض، بل إنّ الذي مارس ذلك هي دول الحصار، لافتاً إلى أنّ الكويت تحاول أن تخفف من حدة الخلاف.

فيديو > ناصر الدويلة تعليقا على تناول الإعلام لـ #الأزمة_الخليجية: دول الحصار نبشت القبور وخلقت إعلام "عايش على الفبركات".. والإعلام القطري لم يتطرق للأعراض



– هناك أخطاء من الجانبين.. والكويت تحاول أن تخفف من حدة الخلاف@nasser_duwailah pic.twitter.com/RYfelGZjP8 — سرمد | Sarmad (@Sarmad) July 5, 2019

وبخصوص استهداف الحوثيين للسعودية قال الدويلة: “هذه حرب .. والحرب مفتوحة لكل الإحتمالات”، مديناً أي قصف لمرافق مدنية وأي ضرر للإقتصاد السعودي.

فيديو > ناصر الدويلة عن استهداف الحوثيين لـ #السعودية: هذي حرب والحرب مفتوحة لكل الإحتمالات



– أدين أي قصف لمرافق مدنية كما أدين أي ضرر للإقتصاد السعودي@nasser_duwailah pic.twitter.com/qD1CPsSo27 — سرمد | Sarmad (@Sarmad) July 5, 2019

وأضاف أن حرب اليمن طالت ويجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن، قائلاً إن المشكلة إذا كانت في الحوثي فيجب على دول الخليج دعم الجيش اليمني الشرعي.