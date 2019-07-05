ناصر الدويلة
ناصر الدويلة
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“شاهد” الدويلة يكشف لماذا طوى “ترامب” صفحة الحرب مع إيران .. وهذا تعليقه على استمرار حصار قطر

كتب وطن
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قال السياسي الكويتي البارز، وعضو مجلس الأمة السابق ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طوى صفحة الحرب مع بعد أن تفاجأ بأنها تمتلك قدرات عسكرية لم يكن يتوقعها، وهو الآن يحاول الضغط اقتصادياً ودبلوماسياً.

وأضاف “الدويلة” أنه في حال نشوب حرب فإن دول الخليج هي المتضرر الأكبر.

وعن الأزمة الخليجية قال “الدويلة” إن دول الحصار “نبشت القبور وخلقت إعلام عايش على الفبركات”، مشدداً على أنّ الإعلام القطري لم يتطرق للأعراض، بل إنّ الذي مارس ذلك هي دول الحصار، لافتاً إلى أنّ الكويت تحاول أن تخفف من حدة الخلاف.

وبخصوص استهداف الحوثيين للسعودية قال الدويلة: “هذه حرب .. والحرب مفتوحة لكل الإحتمالات”، مديناً أي قصف لمرافق مدنية وأي ضرر للإقتصاد السعودي.

وأضاف أن حرب اليمن طالت ويجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن، قائلاً إن المشكلة إذا كانت في الحوثي فيجب على دول الخليج دعم الجيش اليمني الشرعي.

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  1. العقاب الذهبي يقول

    كلام منطقي ودعمه بكل الطرق التي تجعله يدافع عن شرعيته وشرعية حكومته دون تواجد عسكري لأي دولة على أرض اليمن.

    هذهِ هي العقلية الصحيحة

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  2. خبير كلاب يقول

    اذا تم الأمر وضرب ترامب ايران, نطالب من منبر هذا الموقع الأستاذ ناصر الدويلة بالتوقف فورا عن الادلاء بأي تحليلات سياسية اوعسكرية اواستراتيجية, والاكتفاء ببتقديم نصائح لربات البيوت عن أفضل طرق تحضير المتشبوس والمندي.

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  3. aze يقول

    لا تهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

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