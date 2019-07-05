“شاهد” أنباء عن وفاة القاضي الذي أصدر حكم الإعدام بحق صدام حسين .. ونجله يعلّق

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر مفاده وفاة القاضي رؤوف رشيد في احدى مستشفيات مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

والقاضي رؤوف رشسد هو الذي أصدر حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بتاريخ 5-10-2006.

من جانبه، نفى نجل القاضي رؤوف رشيد الأنباء التي تحدثت عن وفاة والده، مؤكداً ان والده بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وقال رنج رؤوف رشيد، نجل القاضي رؤوف رشيد، في تصريح صحفيّ، “ان الانباء التي تتحدث عن وفاة والدي في احدى مستشفيات مدينة السليمانية، هي اخبار كاذبة وغير صحيحة، ووالدي يتمتع بصحة جيدة جداً”.

ونشر القاضي رؤوف رشيد صوراً التقطها اليوم الجمعة .