“شاهد” أنباء عن وفاة القاضي الذي أصدر حكم الإعدام بحق صدام حسين .. ونجله يعلّق

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر مفاده وفاة القاضي رؤوف رشيد في احدى مستشفيات مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.
والقاضي رؤوف رشسد هو الذي أصدر حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بتاريخ 5-10-2006.
من جانبه، نفى نجل القاضي رؤوف رشيد الأنباء التي تحدثت عن وفاة والده، مؤكداً ان والده بخير ويتمتع بصحة جيدة.
وقال رنج رؤوف رشيد، نجل القاضي رؤوف رشيد، في تصريح صحفيّ، “ان الانباء التي تتحدث عن وفاة والدي في احدى مستشفيات مدينة السليمانية، هي اخبار كاذبة وغير صحيحة، ووالدي يتمتع بصحة جيدة جداً”.
ونشر القاضي رؤوف رشيد صوراً التقطها اليوم الجمعة .
الله لاعطاك صحه نته رنج ولا ابوك
أنباء عن وفاة الجحش الذي أصدر حكم الإعدام بحق الاسد شبية صدام حسين الذى كان يحكم دولة العراق التى على سطح الارض. اسابيع وتعرفون عراق مهد الحضارات, عراق نبوخد نصر وصدام حسين يا جحوش ويا عبيد الفرس. لعنة الله عليكم وعلى جهلكم لقد دون التاريخ نذالتكم وخستكم ولن يغسل عارها ابداً ابداً
الله يرحم صدام حسين ورفاقه الابطال وشهداء العراق والامة.
وبقي الحرامية وصعاليك واللصوص والعمائم التي تبكي الحسين
وتصلي وتصوم وتنهب في واضحة النهار
كثير من شعبنا العراقي يعتقد ان السيستاني امام زاهد
…بعد 2003 اصبح زاهد .اقطاعيا والعقارات داخل والخارج في لندن وشراء ذمم
كل شيء مع العمائم اللئيمة ممكن تتمهن دين للتسول وسرقة وتلصوص ولذلك اقول دين مزور
مثل مسؤل ابودريلات شترى اطيل 200 مليون دولار هناك وهناك شعبا ضائعا في ظل الباطل
التي تمثلها المرجعية رجعية