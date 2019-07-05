بعد سلطنة عمان وأفغانستان وليبيا .. منتجات “بلدنا” القطرية تصل أسواق اليمن “ولا عزاء لدول الحصار”

رافعةً شعار “من الاستيراد الى الاكتفاء ثم الى التصدير”، وصلت منتجات شركة “بلدنا” القطرية للصناعات الغذائية إلى الأسواق اليمنية بعد سلطنة عمان وأفغانستان وليبيا.

وتعد مصانع شركة “بلدنا” أكبر مشروع لإنتاج الألبان في دولة قطر، بدأ العمل فيه بعد فرض الحصار على البلاد من قبل السعودية والإمارات.

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية إنّ دولة قطر حققت الاكتفاء الذاتي من الألبان والدواجن بعد أن كانت تنتج 10% فقط من احتياجات السوق المحلي قبل الحصار، وتقترب من تحقيق الاكتفاء من الخضار والفاكهة.

وكانت قطر تعتمد بشكل أساسي قبل الحصار على استيراد منتجات الألبان من السعودية، حيث استورد 400 طن يوميا من الألبان والزبادي.

يشار إلى أنّ “بلدنا” لم تكن النموذج الناجح الوحيد في وجه الحصار، فهناك العديد من المشاريع التي بدأت مع الحصار وخلال فترة وجيزة حققت نجاحات هائلة صبت جميعها في مجال الاكتفاء الذاتي بكافة المجالات.