انتفاضة في “المهرة” الحدودية مع سلطنة عمان رفضاً للتواجد السعودي .. وكاتب يحذّر: “ارحلوا قبل ان تغادروا في توابيت”

في مشهد فاق التوقعات، احتشد الآلاف من أبناء محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان للمطالبة برحيل القوات السعودية و الإماراتية من المحافظة، وإقالة محافظ المحافظة راجح باكريت.
ووصف الحشد اليوم الجمعة بأنه الأضخم.
ورفع المشاركون في الإحتشاد الضخم يافطاتٍ ترفض “الإحتلال السعودي-الإماراتي” وتدعو قواتهما للرحيل فوراً والتمسك بالسيادة اليمنية .
وفي تعليقه على التظاهرات الحاشدة، قال الكاتب اليمني عباس الضالعي إنّ المهرة اعلنت موقفها بوضوح وخرج ابناؤها في مظاهرة حاشدة لرفض تواجد القوات السعودية على ارض المهرة.
وتابع في تغريدةٍ بحسابه في تويتر: “اليوم مظاهرة سلمية وغدا يحملون السلاح لطرد جنود البعران”.
وحذّر القوات السعودية قائلاً: “غادروا سلما قبل ان تغادروا في التوابيت”.
عليكم بهم ابناء سلطنة المهرة ابيدو الحشرات من بكرت ابيهم