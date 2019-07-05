انتفاضة في “المهرة” الحدودية مع سلطنة عمان رفضاً للتواجد السعودي .. وكاتب يحذّر: “ارحلوا قبل ان تغادروا في توابيت”

في مشهد فاق التوقعات، احتشد الآلاف من أبناء محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان للمطالبة برحيل القوات السعودية و الإماراتية من المحافظة، وإقالة محافظ المحافظة راجح باكريت.

ووصف الحشد اليوم الجمعة بأنه الأضخم.



ورفع المشاركون في الإحتشاد الضخم يافطاتٍ ترفض “الإحتلال السعودي-الإماراتي” وتدعو قواتهما للرحيل فوراً والتمسك بالسيادة اليمنية .

#المهره_تطالب_طرد_السعوديه

في اضخم حشد جماهيري في محافظة المهرة الآلاف من أبناء المهرة يطالبون بخروج القوات السعودية من المهرة pic.twitter.com/XrN1JKoRgz — المهرة الآن (@AlmhrA101) July 5, 2019

الف مبروك لاهلنا في المهره هذا الاحتشاد العظيم والكبير. للدفاع عن سيادة المهرة رافضين اي تواجد سعودي اماراتي واي تدخل في السلطة المحلية واعتقد انها رسالة قوية على السعودية ان تفهمها سيتحول هولاءِ بارود ونار #المهره_تطالب_طرد_السعوديه pic.twitter.com/w6FlBuTAti — الدكتور عبدالله الكثيري (@Bbi61y) July 5, 2019

على التحالف أن يعيد حسابته ولايستهين في أبناء المهرة#المهره_ترفض_الأحتلال_السعودي#إقاله_راجح_باكريت_مطلبنا pic.twitter.com/A9HGS7XUma — بوناصر المهري (@bbm933m) July 5, 2019

حشود جماهيرية بمحافظة المهرة تهتف برفضها لتواجد السعودي الاماراتي ومليشيات راجح باكريت(الشعب يقول كلمته)#المهره_ترفض_الأحتلال_السعودي#إقاله_راجح_باكريت_مطلبنا pic.twitter.com/PVqjUQUra1 — بوناصر المهري (@bbm933m) July 5, 2019

صور تثلج الصدر لشعب لسيول بشرية هادرة تناضل لاجل #اليمن وترفض المساس بسيادته واهدار كرامة ابنائه من أي طرف كان.



هنا المهرة.. هنا الشعب .. هنا التاريخ والحضارة الماجدة.

هنا الاحرار تهتف للوطن.. تطالب بطرد الغازي وخلع الخائن و محاسبة الفاسد ورد الحقوق.#المهره_تطالب_طرد_السعوديه pic.twitter.com/hePvBopjho — عبدالحميد السلطان (@Alssultan11) July 5, 2019

وفي تعليقه على التظاهرات الحاشدة، قال الكاتب اليمني عباس الضالعي إنّ المهرة اعلنت موقفها بوضوح وخرج ابناؤها في مظاهرة حاشدة لرفض تواجد القوات السعودية على ارض المهرة.



وتابع في تغريدةٍ بحسابه في تويتر: “اليوم مظاهرة سلمية وغدا يحملون السلاح لطرد جنود البعران”.



وحذّر القوات السعودية قائلاً: “غادروا سلما قبل ان تغادروا في التوابيت”.