“30 يونيو نكبة شعب” يتصدر تويتر.. مؤيدو السيسي يبدون ندمهم على مشاركتهم إياه قتل الرئيس “الذي لم يخن الله فيهم”

تصدر وسم “#٣٠يونيو_نكبة_شعب” قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في مصر، تزامنا مع حلول الذكرى السادسة لمظاهرات 30 يونيو المزعومة وانقلاب عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

#٣٠يونيو_نكبه_شعب

نكبه شعب ووطن

نكبه للتعليم

نكبه الاقتصاد

نكبه الزراعة

نكبه المياه

نكبه الغاز pic.twitter.com/e49H1Olluh — شادي 😎 (@shadyy1y) June 30, 2019

وأبرز ما ظهر في هذا الوسم بالذكرى السادسة لهذا اليوم المشؤوم كما يصفه ناشطون، وبعيدا عن الانقسام والسخرية والهجوم المتبادل الذي كان يصل حد الشتائم في السنوات السابقة بين مؤيد ومعارض لهذه التظاهرات،هو ندم عدد كبير من المشاركين في هذه المظاهرات معترفين بأنهم تم استغلالهم من قبل العسكر للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.

زي انهاردة من 6 سنوات كنت مُغفل

ماتستغربش آه والله كنت مُغفل لما نزلت انا واولادي ورفعنا علم مصر وصدقنا من باع الارض واعتقل وقتل الشباب ودمر الاقتصاد وقفل محلاتنا وانتهك الدستور وانتهك حياتنا ونزع الانتماء نزعــاً

كل سنة اقول آسف انى نزلت وانى ندمان

شكرا مصر

#٣٠_يونيو_اراده_شعب — aser (@aser) June 30, 2019

بمناسبة ذكرى #ثورة_٣٠يونيو، أنا فعلاً ندمان إني شاركت فيها، كانت أكبر إشتغالة مخابراتية (صايعة وملعوبة) حصلت في عصر مصر الحديث، وأكبر قفا خدته في حياتي، وكنت ساذج وأهبل..



أنا آسف 😔✋🏽#٣٠_يونيو_اراده_شعب — Chicco El-Nouby✪ (@chiccoooo) June 30, 2019

وفي السياق ذاته، عبر بعض المشاركين في هذه المظاهرات عن عدم دعمهم للانقلاب العسكري، مؤكدين أن مطالبهم كانت تتعلق بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والانتقال السلمي للسلطة واستمرار الحياة السياسية المدنية، لكن قيادات الجيش والدولة العميقة استغلت المظاهرات كغطاء للانقلاب العسكري.

#٣٠يونيو_نكبة_شعب



إن جنرالات الجيش المصري وأجهزة الأمن حرّضا على تظاهرات 30 يونيو في محاولة لتشريع وصولهما إلى الحكومة بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي

🔗في ذكرى الانقلاب.. قانون جديد لاستبعاد ملايين المصريين من منظومة المعاشات — مدحت سالم (@SSeLSwLuksjIxd3) June 30, 2019

من يسير مصر كم فرد ؟

الف او الفين او حتى عشرة الاف

يتحكمون ويسرقون ويبيعون مصر

لصالح الصهاينة وجمع المال وتخزينه

فى بنوك الصهاينة ويخدمهم الجيش

والشرطة وجزء صغير من الشعب

يا ترى لو توقفوا عن خدمتهم وعملوا لصالح بلدهم ماذا سيحدث؟

لسوف تقود مصر العالم اجمع

#٣٠يونيو_نكبة_شعب — ابو عمرو المصرى (@aboamere) June 30, 2019

وواصل منتقدو مظاهرات 30 يونيو وصفها بالانقلاب العسكري، أو الغطاء الشعبي الذي مهد للانقلاب.

#٣٠يونيو_نكبة_شعب هذه النكبة اطاحت باحلام الشعب المصري في حياة كريمه وتداول سلمي للسلطه pic.twitter.com/OHxQPLKQKb — Manal Mohamed (@ManalMo98363937) June 30, 2019

استبدلتوه بالذى سفك الدم وانتهك الارض والعرض وباع النيل والجزر والغاز ونهب الثروات والاثار واعضاء البشر #٣٠يونيو_نكبة_شعب pic.twitter.com/69DMFv2IYV — Mary Magdy (@MaryMagdy921) June 30, 2019

وسخر بعضهم مما آلت إليه الأمور في مصر بعد ست سنوات من الوعود البراقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، مستشهدين بارتفاع الأسعار وإغلاق المجال العام وتوسع دائرة الاعتقالات السياسية لتشمل العديد من أنصار 30 يونيو ورموزها ممن اختلفوا مع السيسي.

#٣٠يونيو_نكبه_شعب

تجمع كل المنافقين فى 30 سونيا وانقلبوا على الشرعية وفرحوا *******

ثم انقلب عليهم صاحب الانقلاب وقال لهم هشششششششششش كان فى العش وطار pic.twitter.com/DUK0egTF5I — شادي 😎 (@shadyy1y) June 30, 2019

#٣٠يونيو_نكبة_شعب

قبل ٦سنوات كان عندنا حرية التظاهر وكان بمقدور المعرضه الدعوه علنا لعزل الرئس — سالى كريم (@eitsXae98nAu9Na) June 30, 2019

السيسي وشماعة الإرهاب

وتحتفل مصر رسميا بذكرى 30 يونيو بوصفها ثورة شعبية، وتحدث اليوم الأحد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة، قائلا إن “ذكرى ثورة 30 يونيو لا تزال حية في ذاكرة هذا الجيل الذي انتفض مدافعا عن أعز وأغلى مبادئه وقيمه وهويته المصرية الأصيلة”.

وأضاف السيسي في كلمة مسجلة أن “ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية، هي حقائق لا تتغير بفعل الزمن، فهذا الشعب أصيل ووفي، وارتباطه بوطنه وهويته يعلو عنده فوق أي انتماء، وفوق أية مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن”.

وتابع أن “جموع الشعب المصري رسمت في ثورة 30 يونيو طريقا نسير فيه، يتمثل في أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه، ثم تنميته وتطويره، لتصبح مصر دولة متقدمة”، مضيفا “خلال السنوات الماضية نجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية التي حاولت إنهاك الدولة وإضعافها”.

ورغم مرور ست سنوات، لم تراوح مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 المزعومة مكانها، فما زال الجدل يتجدد بين المصريين حول توصيفها ما بين الثورة الشعبية والانقلاب العسكري.

وكالعادة خلال السنوات الماضية، سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر انقسام وسخرية وهجوم متبادل يصل حد الشتائم، في ذكرى مظاهرات 30 يونيو التي يراها أنصارها ثورة شعبية، ويراها منتقدوها تمردا على الإرادة الشعبية، بينما يصر آخرون على أنها انقلاب عسكري مكتمل الأركان.