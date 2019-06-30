وزير الدفاع التركي يتوعد خليفة حفتر بتحطيم أسنانه إذا اقترب من المصالح التركية في ليبيا

توعد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأحد، الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر، أو ما يعرف بـ”جنرال الإمارات”، برد عنيف اذا واجهت المصالح التركية في ليبيا أعمال عدائية من قبل مليشياته، قائلاً :” أي أعمال عدائية ضد تركيا ومصالحها من قبل قوات خليفة حفتر ستتحمل تكاليف باهظة وستواجه برد فعل قوي وغير متسامح “.

وجاءت تصريحات أكار بعد أن هددت قوات تابعة لحفتر بأنها ستهاجم أي وجود عسكري تركي وستعامل أي طائرات وسفن تركية تجارية بمثابة طائرات وسفن معادية.

وفي حديثه للصحفيين في أوساكا اليابانية بعد قمة العشرين، قال أكار إن تركيا تحاول المساهمة في إحلال السلام والاستقرار الإقليميين في ليبيا.

وتابع “أي عدوان أو حركات معادية نحونا بينما نحاول المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين ستدفع ثمنا باهظا وستواجه برد فعل قوي وفعال. نحن على استعداد لمواجهة أي أعمال عدائية نحونا.”

وشنت مليشيات خليفة حفتر، هجومًا مفاجئًا على العاصمة طرابلس في أبريل، وهي خطوة قد تجر البلاد إلى حرب أهلية.

وكان الجنرال المتمرد خليفة حفتر توعد باستهداف المصالح التركية في ليبيا، بعد تلقيه ضربة موجعة في إطار هجومه على طرابلس، متهماً أنقرة بتقديم الدعم العسكري لخصومه قوات حكومة الوفاق الوطني.

وأمر حفنر قواته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري.

وتتهم قوات حفتر التي تشنّ منذ قرابة ثلاثة أشهر هجوماً للسيطرة على طرابلس، تركيا بدعم خصومها القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والتي تتخذ من العاصمة مقراً لها.

واتّهم المسماري أنقرة بالتدخّل “في المعركة مباشرةً: بجنودها وطائراتها وسفنها”. ووفقًا له، فإنّ إمدادات من الأسلحة والذخيرة تصل مباشرة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني عبر البحر المتوسط.

وتدعم أنقرة قوات حكومة الوفاق الوطني رغم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام معمّر القذافي.