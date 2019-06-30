هذا ما تمنّاه مدير “هيومن رايتس ووتش” بعد التقارير عن هروب الأميرة هيا من الإمارات

علّق كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” على التقارير التي تتحدث عن هروب الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وتمنّى “روث” في تغريدةٍ نشرها على حسابه بتويتر، ورصدتها “وطن، للأميرة هيا ملاذاً آمناً، مشيراً إلى أنه عندما فَرّت ابنة محمد بن راشد، الشيخة لطيفة، اختطفها وأعادها ومنذ ذلك الحين وهي محتجزة قسراً.

Princess Haya flees her husband, Dubai's ruler Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. I wish her safe refuge. When the Sheikh's daughter Princess Latifa fled, he kidnapped her back and has been holding her forcibly ever since. https://t.co/DJhGUjs9uW pic.twitter.com/aDUEfFajZH — Kenneth Roth (@KenRoth) June 29, 2019

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنّ دبلوماسية ألمانيّة ساعدت الأميرة هيا بنت الحسين في الهرب من الإمارات.

وكشفت الصحيفة أن السلطات الألمانية رفضت طلبًا من الزوج لإعادة زوجته الأميرة إلى دبي.

وتأتي هذه التقارير بعد عام من محاولة فاشلة من قبل ابنته “لطيفة” للفرار إلى أمريكا.

وبحسب “ديلي ميل” يُعتقد أن الزوجة السادسة لحاكم دبي الملياردير تختبئ في لندن، وفقًا لمصادر قريبة من العائلة.

ويقال إن الأميرة هيا تسعى للحصول على الطلاق بعد أن هربت في البداية إلى ألمانيا مع طفليها جليلة 11 عاماً، وزايد 7 سنوات، حيث طلبت اللجوء السياسي.

وأكد مصدران مقربان من العائلة المالكة في دبي أن الأميرة هيا قد غادرت البلاد وتسعى للحصول على الطلاق.

ولم تظهر الأميرة هيا، وهي شخصية رفيعة المستوى في العائلة المالكة الأردنية، على الملأ منذ 20 مايو / أيار ولم تكن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها نشطة منذ فبراير / شباط.

ويوم الجمعة، ذكر موقع “ديلي بيست” الأميركي، أنّ الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد، تعيش الآن في مكانٍ سريّ.

وبحسب “ديلي بيست” يُعتقد أن الأميرة هيا طلبت اللجوء في البداية في ألمانيا.

وتقول المصادر التي نقلت عنها “ديلي بيست” إن طلب الأميرة للجوء إلى ألمانيا تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.

ومع ذلك، -وفقاً للموقع الأمريكي- يُقال إن الأميرة هيا تسعى للحصول على ملاذ آمن في المملكة المتحدة.

وأخبرت مصادر صحيفة “ديلي بيست” أن الأميرة هيا تفضل العيش في لندن، حيث يقال إنها تقيم حاليًا في مكان سري.

وتجاهل الديوان الملكي الأردني حتى الآن التعليق على الأنباء التي تتحدث عن “خلافات” بين حاكم دبي وزوجته الأميرة الهاشمية انتهى بان لجأت إلى إحدى الدول الأوروبية.

ولم يصدر رسميا عن أبو ظبي أو عمان أي بيان رسمي يعلق على المسألة.