ناصر القصبي يشبه ابن سلمان بـ”الإله” ويثير جدلاً واسعاً: لك العزة والهمة وبك نرفع رؤوسنا!

فجر الفنان السعودي ناصر القصبي، جدلاً واسعاً، وموجة غضب في صفوف السعوديين، بعد تغنيه بولي العهد محمد بن سلمان وتصويره بالإله.

ونشر ناصر القصبي، صورة لـ” ولي العهد السعودي” وهو إلى جانب زعماء العالم في قمة العشرين التي انعقدت في اليابان مؤخرا، رصدتها “وطن”، معلقاً عليها (#محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين أيها المتصدر أيها الأبيض بينهم لك العزة والهمة وبك نرفع رؤوسنا).

#محمد_بن_سلمان_في_قمه_العشرين



أيها المتصدر أيها الأبيض بينهم

لك العزة و الهمة

وبك نرفع رؤوسنا pic.twitter.com/xTPnnitAVv — ناصر القصبي (@algassabinasser) June 28, 2019

وأثار تشبيه القصبي لـ”ابن سلمان”، بالإله العزيز جدلاً واسعاً، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات ساخطة على التغريدة التي أطلقها الفنان السعودي.

وقال نضال رزق معلقاً على تغريدة القصبي :” العزه لله فقط”، فيما سخر “الوايلي” من القصبي قائلاً له :” ونعم بالله ولكن نحن عزيزين وانتم برا القائمه ، انتم بياعين او سماسره والله مو متأكد “.

العزه لله فقط — nedal rezeq (@rezeqrezeq) June 28, 2019

ونعم بالله ولكن نحن عزيزين وانتم برا القائمه ، انتم بياعين او سماسره والله مو متأكد 🙄 — الوايلي (@iop_hg) June 28, 2019

وتوالت ردود الفعل الساخرة من القصبي حيث وصفه البعض بالمطبل وقال مغرد :” بسم الله ماشاء الله عليك غير انك فنان وشاعر كمان بتعرف تعرص بجد برافو “.

بسم الله ماشاء الله عليك غير انك فنان وشاعر كمان بتعرف تعرص بجد برافو — كما قال البحبحانى (@AhmedDora91) June 28, 2019

وقال ناصر العلي موجهاً نقده للقصبي :” ناصر انت وين والسياسة وين اي ابيض اي اسود الديسكو بجدة يبعد عن الحرم وقبلة المسلمين واحب البقاع على الرسول صل الله عليه وسلم 60 كيلو متر “.

ناصر انت وين والسياسة وين اي ابيض اي اسود الديسكو بجدة يبعد عن الحرم وقبلة المسلمين واحب البقاع على الرسول صل الله عليه وسلم 60 كيلو متر — عزام العلي (@azzamalali22) June 28, 2019

وكان القصبي هاجم مجلس الشورى السعودي عقب تصويته الاثنين الماضي، على توصية تطالب بتشديد الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة، لمنع الأعمال الهابطة أو التي تسيء لسمعة المملكة.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) وصف “القصبي” بطل مسلسل “العاصوف” (تشديد الرقابة.. أعمال هابطة.. سمعة المملكة) بأنه “تسلط غير مفهوم وغير مقبول”، رافضا وجود رقابة على الأعمال الفنية المعروضة في المملكة.