“ما خفي أعظم” يستفز ملك البحرين وحكومته.. ما الذي يخشاه حمد بن عيسى من الحلقة التي لم تذاع بعد؟

تسبب إعلان برنامج “ما خفي أعظم” عن حلقته القادمة على شاشة “الجزيرة”، في ربكة كبيرة داخل الديوان الملكي في البحرين، حتى أن الحكومة استبقت الحلقة التي تدور عن المملكة الخليجية، وأصدرت بيانا عبر مجلسي الشورى والنواب هاجمت فيه القناة وقطر.

ورغم أن الجزيرة لم تبث سوى مقطع قصير من الحلقة القادمة للبرنامج ، إلا أن هذا المقطع كان كفيلا بإثارة حفيظة السلطات البحرينية وقلقها تحسبا لما سيكشفه البرنامج بحلقته القادمة.

النظام البحريني يرتعد من برنامج #ما_خفي_أعظم ويعتبره إثارة للفتنة وتدخل في الشؤون الداخلية لجزيرة البحرين من قبل دولة قطر

طيب ماذا يعتبر استقبال الملك البحريني الهمام للهارب سلطان سحيم ومجموعته وتحريضهم على قطر ؟

انت بديت وعليك ان تتحمل وما خفي اعظم لا بارك الله فيك https://t.co/F3dLTVBZIR — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) June 30, 2019

واتهم البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية، القناة بـ”إثارة الفتن في المجتمع البحريني بهدف العبث بالأمن والاستقرار وتنفيذ أجنداتٍ سافرة لا تخدم إلا الإرهاب الايراني في المنطقة”.

ودعا قطر “إلى التركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية. والكف عن دعم الإرهاب وتمويله في المنطقة، والعودة إلى طريق الصواب “.

وعلّقت قناة الجزيرة على بيان مجلسي الشورى والنواب في البحرين، بالقول “يبدو أن السلطات بالمملكة البحرينية اختارت سياسة أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، فاستبقت عرض البرنامج بمهاجمة دولة قطر تارة والجزيرة وما خفي أعظم تارة أخرى”.

وقالت القناة إن “مقطع الفيديو القصير الذي استفز السلطات البحرينية، يظهر فيه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وهو يؤكد أن مملكته دولة قانون ومؤسسات، وأن حرية التعبير عن الرأي مكفولة فيها بالقانون والدستور”.

لم تعلن #الجزيرة بعد عن موعد بث برنامج #ما_خفي_أعظم ..

لم يتم بعد بث برنامج #ما_خفي_أعظم ..

و #البحرين مستنفرة سياسيا برلمانيا إعلاميا .. لمواجهة برنامج تلفزيوني ..

واجهوا البرنامج .. وواجهوا #الجزيرة بإعلام مماثل إن كنتم صادقين ولديكم مصداقية .. لكن لا هذا ولا ذاك لديكم .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 30, 2019

وأضافت “في المشهد التالي تُسمع أصوات رصاص بالشارع ويظهر أشخاص مطروحون بالشوارع، ثم يسمع صوت شخص يؤكد أنه يتوقع ملاحقته وآخرين للتخلص منهم لأنهم يمتلكون أسرارا “تضرهم”، دون أن يكشف صاحب الصوت من الجهة التي تريد أن تتخلص منهم، أو ما الأسرار التي بحوزته”.