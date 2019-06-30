“فيديو” جديد من الإمارات يفجر غضب العُمانيين ويثير جدلا واسعا بالسلطنة.. إساءة متعمدة أم مجرد لعبة؟

تداول عُمانيون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا، قالوا إنه في الإمارات لأطفال يلعبون بلعبة عليها اسم عُمان وأثار جدلا واسعا في السلطنة حيث اعتبره البعض إساءة للسلطنة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع أطفال قال متداولو الفيديو إنهم إماراتيون يضربون لعبة مطاطية بالعصا كتب عليها “شيبس عُمان”.

لا ادري ما هي الوسيلة التي اعتمدتها هذه اللعبة في التعليم ام القصد من وضع صورة بطاطس #عُمان لكي يضربها الصغار .. pic.twitter.com/nQONhV2mSV — راعي البوش (@AdamAlsaifi) June 30, 2019

الأمر الذي اعتبره عُمانيون إساءة متعمدة للسلطنة عبر حض الأطفال على ضرب مجسم يحمل اسم عُمان وإهانة رمزية الدولة.

*حينما يتخذ تربية النشء اداة للتسلية لتدمير كل القيم والأخلاق وبث روح الكراهية والحقد.. فقل حينها : على النشء والتربية السلام.. الله المستعان.. — راعي البوش (@AdamAlsaifi) June 30, 2019

قال الشاعر العربي :



لكل داء دواء يستطبّ به



إلا الحماقة أعيت من يداويها .



😡

أسرة من ساحل عمان .. تعلم أولادها كره الجار .

من خلال ضرب رمزية سلطنة عمان .. في منتجهم المعروف (شبيس عمان).



و الله عيب عليكم ..

الحكومة يقودها نذل .. والشعب بعد صاير نذل مثله .. ليش؟؟ pic.twitter.com/8AACDZ0HKK — علي فهد الشهواني (@alhajri_ali) June 30, 2019

فيما رأى آخرون هذا التفسير مبالغ فيه وأنها في النهاية مجرد لعبة للأطفال وربما تكون الشركة العُمانية المصنعة للمنتج هي صاحبة التصميم كنوع من أنواع الدعاية للشركة.

هذا البوكس عباره عن لعبه للاطفال وفيها بطاطس ولازم يكسرونه عشان يطلعون الاشياء اللي بداخله، لا يسير تفكيركم بعيد. — ❤️💙M (@BoMazen1) June 30, 2019

مافي داعي نتناقل الفيديو.. مجرد لعب أطفال.. ومب مقصود.. مجرد شعار بطاطس.. وهو من النوع المعروف والمشهور — (عليAli )🇦🇪 (@a_1989_ya) June 30, 2019

وكتب أحد النشطاء ساخرا من تضخيم الأمر:”ياه لو نفكر بس شوية ده على كده بعد ما اخلص كيس الشيبسي اللي مكتوب عليه اسم أي دولة لو رميت الكيس في الزبالة اللي هو الطبيعي في النظافة يبقى كدة مؤامرة وليا هدف لا مش ممكن”

ياااه لو نفكر بس شوية…دة على كدة بعد اخلص كيس الشيبسي اللي مكتوب عليه اسم اي دولة لو رميت الكيس في الزبالة اللي هو الطبيعي في النظافة يبقى كدة مؤامرة وليا هدف 😂😂😂😂لا مش ممكن — Emy (@emyadel679) June 30, 2019

الإعلامي العُماني عادل الكاسبي كان له رأيا آخر واعتبر الفيديو مسيء للسلطنة، وعلق بقوله:”الأطفال المساكين لا يعلمون ما يقومون به ، كان الأجدر بكم وضع صورة الشيطان ، فهو من يستحق الرجم واللعن.”

الأطفال المساكين لا يعلمون ما يقومون به ، كان الأجدر بكم وضع صورة الشيطان ، فهو من يستحق الرجم واللعن . pic.twitter.com/gPbLK3Rkuq — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) June 30, 2019

وللمبررين بأن الأمر مجرد لعبة، رد “الكاسبي”:”نعلم أن هناك من سيأتي ليقول أنها مجرد لعبة ولذلك أرد عليه لماذا لا يضعوا شيئا يدل على بلدهم ومنتجاته، ثم ما الفائدة التربوية التي سيجنيها الأطفال بعد هذا الفعل .”

نعلم أن هناك من سيأتي ليقول أنها مجرد لعبة ، ولذلك أرد عليه لماذا لا يضعوا شيئا يدل على بلدهم ومنتجاته ، ثم ما الفائدة التربوية التي سيجنيها الأطفال بعد هذا الفعل . — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) June 30, 2019

ودائما ما تتعمد الإمارات الإساءة لسلطنة عمان خاصة بعد رفضها المشاركة بحرب اليمن وكذلك حصار قطر الجائر، وظهر ذلك جليا في عدة مواقف كان أبرزها ضم مسندم في خرائط مزورة للإمارات ونسب شخصيات عُمانية تاريخية شهيرة للإمارات أيضا.