“فيديو” جديد من الإمارات يفجر غضب العُمانيين ويثير جدلا واسعا بالسلطنة.. إساءة متعمدة أم مجرد لعبة؟

تداول عُمانيون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا، قالوا إنه في الإمارات لأطفال يلعبون بلعبة عليها اسم عُمان وأثار جدلا واسعا في السلطنة حيث اعتبره البعض إساءة للسلطنة.
ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع أطفال قال متداولو الفيديو إنهم إماراتيون يضربون لعبة مطاطية بالعصا كتب عليها “شيبس عُمان”.
الأمر الذي اعتبره عُمانيون إساءة متعمدة للسلطنة عبر حض الأطفال على ضرب مجسم يحمل اسم عُمان وإهانة رمزية الدولة.
فيما رأى آخرون هذا التفسير مبالغ فيه وأنها في النهاية مجرد لعبة للأطفال وربما تكون الشركة العُمانية المصنعة للمنتج هي صاحبة التصميم كنوع من أنواع الدعاية للشركة.
وكتب أحد النشطاء ساخرا من تضخيم الأمر:”ياه لو نفكر بس شوية ده على كده بعد ما اخلص كيس الشيبسي اللي مكتوب عليه اسم أي دولة لو رميت الكيس في الزبالة اللي هو الطبيعي في النظافة يبقى كدة مؤامرة وليا هدف لا مش ممكن”
الإعلامي العُماني عادل الكاسبي كان له رأيا آخر واعتبر الفيديو مسيء للسلطنة، وعلق بقوله:”الأطفال المساكين لا يعلمون ما يقومون به ، كان الأجدر بكم وضع صورة الشيطان ، فهو من يستحق الرجم واللعن.”
وللمبررين بأن الأمر مجرد لعبة، رد “الكاسبي”:”نعلم أن هناك من سيأتي ليقول أنها مجرد لعبة ولذلك أرد عليه لماذا لا يضعوا شيئا يدل على بلدهم ومنتجاته، ثم ما الفائدة التربوية التي سيجنيها الأطفال بعد هذا الفعل .”
ودائما ما تتعمد الإمارات الإساءة لسلطنة عمان خاصة بعد رفضها المشاركة بحرب اليمن وكذلك حصار قطر الجائر، وظهر ذلك جليا في عدة مواقف كان أبرزها ضم مسندم في خرائط مزورة للإمارات ونسب شخصيات عُمانية تاريخية شهيرة للإمارات أيضا.