“شاهد” مرزوق الغانم يوّجه صفعة للمطبّعين العرب: “تحرير فلسطين قادم لا محالة .. سواء في وقتنا أو بعدنا”

جدد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم التأكيد على موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطينيّ وقضيّته، ورفض التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي.

وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال الغانم: “نعم يريدنا الكيان الصهيوني أن ننسى هذه القضية وهذا لن يتم فصحيح أن الميزان العسكري ليس لصالحنا في هذا الوقت ولكننا بحكم العقيدة الإسلامية نعلم أن تحرير كل الأراضي العربية والإسلامية المحتلة قادم وآت سواء في وقتنا أو بعدنا لأننا مسلمون ونعلم أن ذلك وعد غير مكذوب”.

وأكد أن موقف مجلس الأمة المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية نابع من “نهج قائد عروبي وشخصية فذة” هو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وشكر “الغانم” الشعب الفلسطيني على تسمية شوارع باسمه في عدة مدن فلسطينية، قائلا: “كل الشكر والتقدير لهم وذلك واجب لا نشكر عليه وإن كان هناك كلمة شكر فيجب أن توجه إلى سمو الأمير”.

وكانت بلدية سلفيت في الضفة الغربية رفعت الخميس الماضي علم الكويت إلى جانب علم فلسطين في الشارع الذي أطلقت البلدية عليه اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في عام 2018 وذلك تقديرا لموقف الكويت الداعم للحق الفلسطيني.

كما قررت بلدية يطا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة السبت تسمية أحد شوارعها باسم (مرزوق الغانم) تقديرا لمواقف الكويت المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.

وقبل يوم من انطلاق ورشة المنامة في العاصمة البحرينية، دعا الغانم الحكومة الكويتية إلى مقاطعتها والوقوف الى جانب موقف الشعب الفلسطيني الرافض للورشة التي تأتي كمقدمة لما تسمى بـ”صفقة القرن” التي أعدّتها الإدارة الأمريكيّة، وطرحت في المنامة شقها الإقتصادي، فيما يبقى مصير الشق السياسي مجهولاً وسط توقعات بطرحه بعد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.