امير قطر
امير قطر
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دعم سيجلط “ابن سلمان ومن خلفه ابن زايد”.. قطر تقدم “500” مليون دولار إلى هذه الدولة العربية

كتب وطن
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أعلن مسؤول حكومي في ، اليوم الأحد، أن الدوحة اشترت سندات تابعة للحكومة اللبنانية في إطار خطة لاستثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني.

وذكرت وكالة “رويترز” أن وزارة الخارجية القطرية أعلنت هذا العام أن الدوحة تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السندات التابعة للحكومة اللبنانية من أجل دعم اقتصاد الذي يواجه صعوبات.

يذكر أن لبنان يعاني من أحد أعلى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم وكذلك من الركود في النمو الاقتصادي.

وقال المصدر للوكالة “أبدت قطر على الدوام التزاما تجاه تقوية علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لذا قررت استثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك شراء سندات حكومية لبنانية. اشترينا بعض السندات. باقي الاستثمارات ستجري كما هو مخطط له مع الحكومة اللبنانية”.

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  1. باي باي يقول

    بالعكس لابيجلط ولا خراط
    قطر لم يبقى لها بالمنطقة الا لبنان وايران وتركيا

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