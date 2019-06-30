حفتر يتخبط ويختطف 6 أتراك في ليبيا بعد الهزيمة الساحقة.. وتركيا تتوعد برد عسكري إن لم يُفرج عنهم فورا

قالت وزارة الخارجية التركية، مساء يوم الأحد، إن ميليشيات الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر، المدعوم إماراتيا احتجزت 6 من مواطنيها في ليبيا.

وأضافت الخارجية وفقا لما نقلته وكالة “الأناضزل” أن عملية الاحتجاز هي عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة.

وطالبت الخارجية التركية من خليفة حفتر الإفراج فورا عن المواطنين الأتراك الستة في أسرع وقت ممكن.

وشددت على أنه إن لم يحدث ذلك (الإفراج) ستعتبر قوات حفتر هدفا مشروعا للجيش التركي.

وتوعد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأحد، الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر، أو ما يعرف بـ”جنرال الإمارات”، برد عنيف اذا واجهت المصالح التركية في ليبيا أعمال عدائية من قبل مليشياته، قائلاً :” أي أعمال عدائية ضد تركيا ومصالحها من قبل قوات خليفة حفتر ستتحمل تكاليف باهظة وستواجه برد فعل قوي وغير متسامح “.

وجاءت تصريحات أكار بعد أن هددت قوات تابعة لحفتر بأنها ستهاجم أي وجود عسكري تركي وستعامل أي طائرات وسفن تركية تجارية بمثابة طائرات وسفن معادية.

وفي حديثه للصحفيين في أوساكا اليابانية بعد قمة العشرين، قال أكار إن تركيا تحاول المساهمة في إحلال السلام والاستقرار الإقليميين في ليبيا.

وتابع “أي عدوان أو حركات معادية نحونا بينما نحاول المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين ستدفع ثمنا باهظا وستواجه برد فعل قوي وفعال. نحن على استعداد لمواجهة أي أعمال عدائية نحونا.”

وتدعم أنقرة قوات حكومة الوفاق الوطني رغم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام معمّر القذافي.