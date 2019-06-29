“يوم أسود” لتحالف السعودية .. الحوثيون يقصفون مطاري جازان وأبها ويعلنون قتل 10 جنود قنصاً

من جديد، أعلن الحوثيون أنّ سلاح الجو المسير التابع لهم، شنّ مساء السبت، عدة هجمات بطائرات قاصف2k على مطاري جازان وأبها السعودييْن.

واستهدفت الهجمات وفقاً لمتحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع مرابض الطائرات الحربية وأهدافاً عسكرية أخرى بالمطارين.

وأكد “سريع” أن العمليات الهجومية بطائرات قاصف أصابت أهدافها بدقة عالية وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطارين.

وأوضح أن قواته ستستمر في استهداف كافة المواقع والمنشئات العسكرية التابعة “للعدو” ومن ضمنها المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية ومنها تقلع الطائرات الحربية والمروحيات لقصف اليمن كونها تعتبر أهدافاً مشروعة.حسب قوله

في المقابل، قال المتحدث باسم قوات التحالف السعودي – الإماراتي تركي المالكي، إن “قوات التحالف تمكنت مساء السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان”، ولا يعرف على الفور ما إذا كان هذه الطائرة هي التي تحدث عنها الحوثيون أم لا؟.

وكثفت جماعة الحوثي في الأيام الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

كان الحوثيون توعدوا، في بيان، السعودية بمزيد من الهجمات الصاروخية، وقالوا: “هناك مفاجآت كبيرة قادمة أكثر حساسية للنظام السعودي إذا استمر في تصعيده وعدوانه”.

في ذات السياق، قالت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، إن عدداً من عناصر الجيش السعودي، قتلوا السبت، في عمليات قنص طالتهم قبالة جازان.

وأضافت أنّ وحدة القناصة تمكنت السبت من قتل جنديين سعوديين بعمليات قنص قبالة نجران.

كما أفادت القناة باستهداف تجمعات الجيش السعودي في عسير بصاروخ “زلزال1” ما أوقع قتلى وجرحى.