الأمير الوالد حمد بن خليفة
الأمير الوالد حمد بن خليفة
Videoالهدهد

وصفه بـِ”الطبيب” .. الشيخ خليفة بن حمد ينشر فيديو للأمير الوالد وهذا ما قاله عن حرب اليمن

كتب وطن
0

نشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير دولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مقطع فيديو لوالدهما الأمير السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، وهو يتحدث عن الحرب في اليمن.

ووصف الشيخ خليفة والده بــ”الطبيب”.

ويظهر الفيديو الذي نشره شقيق على حسابه في “فيسبوك” الأمير الوالد”، وهو يجلس قائلا إن الدولة اليمنية “صار لها كم سنة وهي من حرب إلى حرب”.

وتابع: “ثم لا تسمع بعض التصريحات أنا بنخلص، لا، هذه مثل ذاك إللي يقول بسوي وما سويت، ولا شي من إللي قلته سويته”.

ومن غير المعروف متى وأين سجل هذا الفيديو، لكنّه حظي بتفاعل كبير من المغرّدين.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

أحمد موسى يتطاول على أمير قطر.. وكاتب عُماني يُخرسه: قبح الله المذيع ومن سمح لهؤلاء…

الهدهد

“شاهد” ماذا قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن أمير قطر عقب مغادرته…

الهدهد

لهذا السبب رفض الأمير تميم تلبية دعوة الملك سلمان.. قطر تعاود طرح “شرطها”…

الهدهد

“شاهد” ضحكات أمير قطر مع أردوغان تغيظ “الذباب”.. هكذا علقت…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.