وصفه بـِ”الطبيب” .. الشيخ خليفة بن حمد ينشر فيديو للأمير الوالد وهذا ما قاله عن حرب اليمن

نشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مقطع فيديو لوالدهما الأمير السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، وهو يتحدث عن الحرب في اليمن.

ووصف الشيخ خليفة والده بــ”الطبيب”.

ويظهر الفيديو الذي نشره شقيق أمير قطر على حسابه في “فيسبوك” الأمير الوالد”، وهو يجلس قائلا إن الدولة اليمنية “صار لها كم سنة وهي من حرب إلى حرب”.

وتابع: “ثم لا تسمع بعض التصريحات أنا بنخلص، لا، هذه مثل ذاك إللي يقول بسوي وما سويت، ولا شي من إللي قلته سويته”.

ومن غير المعروف متى وأين سجل هذا الفيديو، لكنّه حظي بتفاعل كبير من المغرّدين.