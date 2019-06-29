مذيعة “العربية” السعودية تثير موجة غضب واسعة في تونس بعد وصفها العمليات الإرهابية بـ”الناجحة”!

أثارت مذيعة قناة “العربية الحدث” السعودية، موجة غضب واسعة، في الشارع التونسي، بعد حديثها عن “نجاح” العمليات الإرهابية في تونس، الامر الذي دفع عددا من النشطاء لاتهام السعودية والإمارات بالوقوف وراء هذه العمليات.



وخلال اتصال هاتفي أجرته القناة مع العميد سفيان الزعق الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، سألت المذيعة “كيف تفسرون “نجاح” هؤلاء بالقيام بالأعمال الإرهابية، رغم المعلومات السابقة عن إمكانية حصولها”، قبل أن يقاطعها الزعق بقوله “أنتم تقيّمون هذه العمليات بالناجحة ونحن نقيمها بالفاشلة”، قبل أن ترتبك المذيعة لاحقا محاولة التفسير.



وأثار المقطع جدلا كبيرا على مواقع في تونس، حيث هاجم نشطاء قناة العربية، لكنهم أشادوا – بالمقابل- برد الزعق، حيث علّق المحلل والناشط السياسي، عادل بن عبد الله بقوله “هؤلاء أعداء تونس”، في الإشارة إلى القناة السعودية التي تبث من الإمارات.

وكتب ناشط يُدعى وائل العبيدي “قنوات السعودية والإمارات مصرون على خبر ﻭﻓﺎﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ويتحدثون عن “نجاح” العمليات الإرهابية. من هناك تحاك المؤامرات ضد التونسيين”.



فيما أشاد ناشط آخر يُدعى جمال بالناطق باسم الداخلية، سفيان الزعق، حيث دوّن على موقع فيسبوك “لن تهزم بلاد و فيها يتكلًم الشًرفاء. ثورة مستمرة وشعب ينتصر”.