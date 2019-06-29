ضابط إماراتي يحذر المتظاهرين بالسودان ويكشف عن “مجزرة” جديدة ستنفذ: “حميدتي” أخذ الضوء الأخضر

زعم حساب شهير بموقع التواصل تويتر أن، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”، أخذ الضوء الأخضر لإطلاق النار على المتظاهرين السودانيين الذين أعلنوا عن فاعليات ومظاهرات كبيرة غدا، الأحد.

ودعت المعارضة السودانية، وعلى رأسها قوى إعلان الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين، وحركات شعبية أخرى، إلى مظاهرات مليونية غدا الأحد 30 يونيو الحالي.

حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ويتابعه أكثر من 220 ألف شخص على تويتر، حذر السودانيين في تغريدته وقال إن الفريق أول حميدتي أخذ الضوء الاخضر لاطلاق النار على المعتصمين غدا.

الفريق اول حميدتي ، اخذ الضوء الاخضر

لاطلاق النار على المعتصمين غدا ، وتصريحاته

اليوم هو وضع العذر المسبق ، بوجود المخربين

بينكم ، التفوا على خطته ، عبر التصوير بشكل

مباشر ، واخفوا زملائكم عن اعين الجنجويد#مليونيه30يونيو — بدون ظل (@without__shadow) June 29, 2019

وأوضح أن تصريحات “حميدتي” اليوم هي بمثابة وضع العذر المسبق بوجود المخربين بين المتظاهرين.

وتابع الحساب الإماراتي ناصحا المتظاهرين:”التفوا على خطته عبر التصوير بشكل مباشر واخفوا زملائكم عن أعين الجنجويد”

وقال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”،، إن المجلس ليس امتدادا لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأنه لا يقف بوجه التظاهر السلمي.

وأضاف حميدتي، في كلمة ألقاها، اليوم السبت، أن “القوات الموجودة في الشوارع هي لتأمين الشعب، وليس للوقوف ضده، منوها أن المجلس لا يقف بوجه المظاهرات السلمية، ولكنه يحارب التخريب”.

وأوضح أن المجلس العسكري يسعى لتشكيل حكومة مدنية تتكون من المستقلين وأصحاب الكفاءات، مطالبا باستغلال فرصة التغيير في السودان لمحاسبة المفسدين والمجرمين، ومحذرا من التجارة بالدولار الأمريكي في السوق السوداء.

ووعد حميدتي بالعمل على توفير حياة كريمة لفئات الشعب السوداني كافة، وإيجاد الوظائف للشباب في قطاعات الحكومة، العسكرية والمدنية.