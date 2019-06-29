“شاهد” ترامب يُحرج ابن سلمان بشدة في قمة العشرين بحركة “صبيانية” أثارت جدلا واسعا

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يمازح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحركة “صبيانية” وضعت الأخير في حرج شديد عندما انتبه له.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ترامب وهو يضرب كتف ولي العهد السعودي خلال مروره من خلفه، بينما يتجه في طريقه لمكانه الخاص للجلوس، ليفزع ابن سلمان وينظر في الاتجاه الذي لامسه فيه ترامب قبل أن يلتفت بالاتجاه المعاكس في الوقت الذي مر فيه ترامب بجواره.

واعتبر ناشطون حركات ترامب الصبيانية مع ولي العهد السعودي إهانة كبيرة له، حيث ووصفوا الموقف بأن ترامب بدا وكأنه يداعب طفل صغير ليرضيه.

هكذا ترامب يسخر من ابن سلمان يلعب معه غميضه pic.twitter.com/M7Ez9qCVM5 — adel kn (@adelghg8) June 29, 2019

وكان ترامب قد اجتمع بولي العهد السعودي اليوم السبت على هامش قمة العشرين.

إهانة جديدة يتعرض لها الشاذ إبن سلمان من قبل سيده ترامب😉



بالباكيت تفوتكم😜 pic.twitter.com/iK8k2QLkEA — علي المالكي (@Ali_almaliki313) June 29, 2019

وبحسب ما نقلت “رويترز” فإن ترامب امتنع عن الرد على أسئلة للصحفيين بشأن ما إذا كان سيتناول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي.

واختتمت اليابان مؤتمر قمة العشرين التي استضافتها في مدينة أوساكا بمشاركة 37 دولة ومنظمة، على مدى يومي الجمعة والسبت، ومن المزمع عقد الاجتماع المقبل العام 2020 في المملكة العربية السعودية.