“شاهد” الصورة التي أثارت جدلاً واسعاً من قلب الحرم وتفاخرت بها إسرائيل: تلقيناها من أحد الحجاج في مكة!

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة خارجية الاحتلال، صورة من قلب الحرم المكي في السعودي أثارت جدلا واسعا بين النشطاء.

وبحسب ما رصدته (وطن) في تغريدة للصفحة الإسرائيلية الرسمية على تويتر، تظهر يد أحد الأشخاص في الحرم المكي يحمل ورقة كتب عليها “شابات شالوم”.

تلقينا من أحد الحجاج في مكة 🇸🇦 هذه الصورة وبها هذه التهنئة "يوم سبت مبارك" (شابات شالوم) موجهة إلى اليهود او الإسرائيليين من قلب الحرم.

هذه رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام@bamedi pic.twitter.com/wOhBVmJA8V — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 29, 2019

وعلقت الصفحة على الصورة بقولها:”تلقينا من أحد الحجاج في مكة هذه الصورة وبها هذه التهنئة “يوم سبت مبارك” (شابات شالوم) موجهة إلى اليهود أو الإسرائيليين من قلب الحرم، هذه رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام”

وأثارت الصورة جدلا واسعا بين النشطاء، الذين أكد معظمهم أن هذه الصورة مفبركة (فوتوشوب) نشرتها الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بهدف استفزاز العرب.

ما ناجحة الصورة… مصمم الفوتوشوب الذي عمل عليها ما زال دون مستوى الهواة…

حظاً موفقاً… جرّب مرة أخرى 🙂 — Bilal D 🇱🇧 (@Bilal_Deek) June 29, 2019

فوتو شوب واضح جدا

مش بالحاجات دى نقرب شعوبنا من بعض

برد الحقوق الى اصحابها فقط — Sameh Yossef (@sameh0000yossef) June 29, 2019

وكتب أحد النشطاء مهاجما الاحتلال:”لقد لُعن اليهود في كتاب الله ونحن نلعنهم تقربا لله ولن يكون بيننا وبينهم سلام الى يوم القيامة”

لقد لُعن اليهود في كتاب الله

ونحن نلعنهم تقربآ لله



ولن يكون بيننا وبينهم سلام الى يوم القيامه — مسلم وضد الحزبيه (@gsrrabigh) June 29, 2019

بينما هاجم آخر النظام السعودي بافتراض صحة الصورة:” لا تمتحنوا صبر المسلمين ليس كل المسلمين كآل سعود هناك الملايين يتلهفون لنصرة الأقصى لم ننسى الاقصى فما بالك بالحرم”

لاتمتحنوا صبر المسلمين

ليس كل المسلمين كأل سعود

هناك الملايين يتلهفون لنصر الاقصى

لم ننسى الاقصى

فمابالك بالحرم — محمد عبدالله عباس (@kwc2lYLmIQuLfGo) June 29, 2019

ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد أصبح التطبيع يستند على خطط سياسية وإعلامية مدروسة، ويقوم أساسا على تهيئة الرأي العام السعودي لتوجه علني مقبل نحو علاقات رسمية مع إسرائيل، واعتماد خطط إعلامية متدرجة وممنهجة لإحلال مفهوم التطبيع، ونزع صفة الممنوع عنه ليصبح متداولا وعاديا.

وفي هذا السياق يجري دفع عدد من المشاهير من الإعلاميين وغيرهم، للإدلاء بموقفهم الداعم للتطبيع على وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف والفضائيات واعتباره أمرا طبيعيا، ومحاولة إقناع بعض العلماء والمشايخ وعدد من الدعاة المشهورين للتحدث بإيجابية عن إسرائيل والتطبيع معها، وتأسيس الجيوش الإلكترونية لدعم الموضوع والرد على الرافضين.