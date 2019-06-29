رفضا لانبطاح ملك “جزيرة الرتويت” التابع لابن سلمان.. بلدية فلسطينية تغير اسم شارع “البحرين” لاسم مسؤول كويتي بارز

في رد فعل وتعبير عن الرفض الفلسطيني الشعبي والرسمي لموقف البحرين التطبيعي وملكها المنبطح المؤتمر بأوامر السعودية، قررت بلدية “يطا” في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، تغيير اسم أحد شوارعها من “البحرين” إلى “مرزوق الغانم”، رئيس مجلس الأمة الكويتي، تقديرًا لموقف بلاده من القضية الفلسطينية.

وجاء في القرار الذي نقلته وكالة “الأناضول”، السبت: “بناء على مناشدات مواطنين وجهات اعتبارية، وتوجهات المجلس البلدي، والقيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن، قرر رئيس بلدية يطا، إبراهيم أبو زهرة، تلبية مناشدات المواطنين بتغيير اسم الشارع، تقديرا لموقف الكويت الرافض لصفقة القرن”.

بلدية مدينة يطا جنوب الخليل تقرر استبدال اسم شارع "البحرين" في المدينة الى "مرزوق الغانم" رئيس مجلس الامة الكويتي تقديرا لموقف الكويت الرافض لصفقة القرن pic.twitter.com/4vV0Za2CPG — 48 الإخبارية (@48nnews) June 29, 2019

وأضاف: “موقف الكويت ملتحم مع الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير، في كل مساعي التحرر والانعتاق من الاحتلال”.

والأسبوع الماضي، استضافت البحرين “مؤتمر السلام من أجل الازدهار”، الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن”.

و”صفقة القرن” خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.