شارع مرزوق الغانم
شارع مرزوق الغانم
الهدهد

رفضا لانبطاح ملك “جزيرة الرتويت” التابع لابن سلمان.. بلدية فلسطينية تغير اسم شارع “البحرين” لاسم مسؤول كويتي بارز

كتب وطن
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في رد فعل وتعبير عن الرفض الفلسطيني الشعبي والرسمي لموقف البحرين التطبيعي وملكها المنبطح المؤتمر بأوامر ، قررت بلدية “يطا” في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، تغيير اسم أحد شوارعها من “البحرين” إلى “”، رئيس مجلس الأمة الكويتي، تقديرًا لموقف بلاده من القضية الفلسطينية.

وجاء في القرار الذي نقلته وكالة “الأناضول”، السبت: “بناء على مناشدات مواطنين وجهات اعتبارية، وتوجهات المجلس البلدي، والقيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن، قرر رئيس بلدية يطا، إبراهيم أبو زهرة، تلبية مناشدات المواطنين بتغيير اسم الشارع، تقديرا لموقف الكويت الرافض لصفقة القرن”.

وأضاف: “موقف الكويت ملتحم مع الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير، في كل مساعي التحرر والانعتاق من ”.

والأسبوع الماضي، استضافت البحرين “مؤتمر السلام من أجل الازدهار”، الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن”.

و”صفقة القرن” خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة ، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

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