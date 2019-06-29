حسابات إماراتية تشمت بوفاة وزير سابق في منفاه.. كان مطاردا من قبل ابن زايد لرفضه سياساته
تصدر وسم “#سعيد_سلمان_في_ذمة_الله” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر الإمارات، بعد إعلان وفاة الوزير الإماراتي السابق، سعيد عبد الله سلمان، والذي كان مطاردا من قبل النظام في منفاه الاختياري بألمانيا اليوم، السبت.
وأكد أسامة سلمان، أن والده توفي في أحد مستشفيات ألمانيا (مستشفى الشاريتيه في برلين)، ومن المفترض أن ينقل جثمانه إلى الإمارات.
والدكتور سعيد سلمان أحد القيادات التعليمية في الإمارات، فهو حاصل على الدكتوراه في الحقوق والعلوم الإنسانية، بعدما تخرج من جامعة باريس الثانية عام 1986م، تقلد العديد من المناصب قبل انشاء الإتحاد أهمها قاضي مساعد في محكمة رأس الخيمة، وأمين عام للمجلس الاستشاري لأبوظبي.
ومع إعلان نبأ وفاته نعى ناشطون إماراتيون، سعيد عبدالله سلمان، ودشنوا وسماً حمل اسمه.
إلا أن بعض الحسابات الأمنية كما العادة جرّحت في المرحوم واتهمته بقلب نظام الحكم كما أطلقت الاتهامات الباطلة على كل من عمل لخدمة الوطن لا لخدمة الحاكم.
وبعد تأسيس الإتحاد كان د. سعيد أحد الكفاءات الشبابية والتي لها بصمة في بدايات التأسيس وتولى عدة مناصب أهمها تعينه وزيراً للإسكان والتخطيط، وزيراً للزارعة والثروة السمكية.
كما أنه أول سفير مقيم للإمارات لدى باريس، وتولى منصب وزير التربية والتعليم والشباب، ومنصب الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، كما كان عضواً في المجلس التنفيذي لليونسكو في دورتين متتاليتين.
إنجازاته
إنشاء كلية عجمان للعلوم والتكنولوجيا عام 1988
إنشاء جامعة البحر الأبيض المتوسط للعلوم والتكنلوجيا في “فلنسيا-أسبانيا”
إسهامه في إنشاء كلية مسقط للعلوم والتكنلوجيا وجامعة ظفار في صلالة.
أسس رابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي ورئيس الشبكة الأوروبية للبحوث.
كما أسس كرسي الإعجاز القرآني في الجامعة والذي بدوره حاول استقطاب جميع العلماء والخبراء في مجال الإعجاز القرآني وتكوين مجلس خبراء لكرسي الإعجاز من مختلف التخصصات والمجالات للتشجيع على التفاعل مع المشاريع الخيرية والتي تخدم المواطن والمجتمع.