حسابات إماراتية تشمت بوفاة وزير سابق في منفاه.. كان مطاردا من قبل ابن زايد لرفضه سياساته

تصدر وسم “#سعيد_سلمان_في_ذمة_الله” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر الإمارات، بعد إعلان وفاة الوزير الإماراتي السابق، سعيد عبد الله سلمان، والذي كان مطاردا من قبل النظام في منفاه الاختياري بألمانيا اليوم، السبت.

رحم الله الدكتور بو خالد وخالص العزاء لأسرته ومحبيه

لقد كان علماً من أعلام #أحرار_الامارات#سعيد_سلمان_في_ذمة_الله pic.twitter.com/MY4Q5o2PWo — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) June 29, 2019

وأكد أسامة سلمان، أن والده توفي في أحد مستشفيات ألمانيا (مستشفى الشاريتيه في برلين)، ومن المفترض أن ينقل جثمانه إلى الإمارات.

أسس الراحل د.#سعيد_بن_سلمان كرسي الإعجاز القرآني في الجامعة والذي بدوره حاستقطب جميع العلماء والخبراء في مجال الإعجاز القرآني، وتكوين مجلس خبراء لكرسي الإعجاز من مختلف التخصصات والمجالات للتشجيع على التفاعل مع المشاريع الخيرية والتي تخدم المواطن والمجتمع.#سعيد_سلمان_في_ذمة_الله — د.محمود (@MahmoodBaqer) June 29, 2019

والدكتور سعيد سلمان أحد القيادات التعليمية في الإمارات، فهو حاصل على الدكتوراه في الحقوق والعلوم الإنسانية، بعدما تخرج من جامعة باريس الثانية عام 1986م، تقلد العديد من المناصب قبل انشاء الإتحاد أهمها قاضي مساعد في محكمة رأس الخيمة، وأمين عام للمجلس الاستشاري لأبوظبي.

ومع إعلان نبأ وفاته نعى ناشطون إماراتيون، سعيد عبدالله سلمان، ودشنوا وسماً حمل اسمه.

الله يرحمه ويغفرله . عظم الله اجركم في #سعيد_سلمان_في_ذمة_الله كان قامة وطنية ..وطني بمعنى الكلمة. يكفيه انه ماباع مبادئه وآثر الغربة 💔 https://t.co/boqBvuR4M9 — Ariam (@Romola14013879) June 29, 2019

الدكتور #سعيد_سلمان_في_ذمة_الله

عند رب كريم لا يظلم عنده أحد

إمضي لرب العالمين يا دكتور ولا يهمك نبح المرتزقة التي أطلقوها للتشهير بك — ناصر بن فاضل (@NaBinfadl2) June 29, 2019

إلا أن بعض الحسابات الأمنية كما العادة جرّحت في المرحوم واتهمته بقلب نظام الحكم كما أطلقت الاتهامات الباطلة على كل من عمل لخدمة الوطن لا لخدمة الحاكم.

ما نشاهده اليوم من سوء أدب و أخلاق في الجرأة على قامات مثل الدكتور #سعيد_سلمان ما هو إلا درجة في سلم الانحدار الأخلاقي الذي خرج عن ذوق و مباديء أهل #الإمارات و الفطرة السليمة.#سعيد_سلمان_في_ذمة_الله — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) June 29, 2019

هذه العاهات خرجت في مجتمعنا نتيجة للسياسة الامنية القمعية التي تطبل لها انت وامثالك.

رحم الله الدكتور سعيد سلمان الذي رفض ان ينظم لحفلة التطبيل رغم ما جاءه من بلاء ومصادرة جامعته وأملاكه .#سعيد_سلمان_في_ذمة_الله https://t.co/OYvOBOv4oN — بن حمود (@benhmood99) June 29, 2019

وبعد تأسيس الإتحاد كان د. سعيد أحد الكفاءات الشبابية والتي لها بصمة في بدايات التأسيس وتولى عدة مناصب أهمها تعينه وزيراً للإسكان والتخطيط، وزيراً للزارعة والثروة السمكية.

كما أنه أول سفير مقيم للإمارات لدى باريس، وتولى منصب وزير التربية والتعليم والشباب، ومنصب الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، كما كان عضواً في المجلس التنفيذي لليونسكو في دورتين متتاليتين.

إنجازاته

إنشاء كلية عجمان للعلوم والتكنولوجيا عام 1988

إنشاء جامعة البحر الأبيض المتوسط للعلوم والتكنلوجيا في “فلنسيا-أسبانيا”

إسهامه في إنشاء كلية مسقط للعلوم والتكنلوجيا وجامعة ظفار في صلالة.

أسس رابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي ورئيس الشبكة الأوروبية للبحوث.

كما أسس كرسي الإعجاز القرآني في الجامعة والذي بدوره حاول استقطاب جميع العلماء والخبراء في مجال الإعجاز القرآني وتكوين مجلس خبراء لكرسي الإعجاز من مختلف التخصصات والمجالات للتشجيع على التفاعل مع المشاريع الخيرية والتي تخدم المواطن والمجتمع.