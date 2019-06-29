جمال ريان - ناصر الدويلة
جمال ريان - ناصر الدويلة
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جمال ريان ينشر شهادة للتاريخ عن السياسي الكويتي ناصر الدويلة بعد اعتقاله بتهمة “الإساءة للسعودية”

كتب وطن
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وضع الإعلامي المعروف بقناة الجزيرة، ، شهادته في السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، الذي اعتقلته السلطات الكويتية الجمعة، في تغريدةٍ على حسابه بتويتر.

وقال “ريان” في التغريدة: “عرفت ابن البار ناصر الدويلة، إعلاميا حريصا على وطنه ، وأمير ، وشعب ، ودول الخليج، وعلى قضايا أمته والإسلامية، في كل حواراته الاعلامية، هذه شهادة للتاريخ اقولها بحق هذا الرجل المحترم”.

كانت صحيفة “الراي” الكويتية، أفادت باعتقال السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، الجمعة.

وذكرت “الراي” في تغريدةٍ عبر “تويتر” أن اعتقال “الدويلة” جاء “تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية”.

وقبل أيام، تعرّض “الدويلة” لتهديدٍ سعودي صريح بالقتل.

جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها على حسابه المغرّد السعودي المدعو (فهد بن محمد العبداللطيف)، والمتابع من أكثر من 46 ألف حساب بتويتر، وفيها نعت “الدويلة” بأوصاف غير أخلاقية، مدعياً تبعيته لإيران وقطر، وأنّ الكويت لا تحاسبه على تغريداته.

وأضاف أنه تم تحديد الأماكن التي يتردد عليها “الدويلة” متوعداً بقرب تصفيته.

واستغرب نشطاء ومغرّدون اعتقال الأمن الكويتي، للسياسي ناصر الدويلة على خلفية التعبير عن الرأي، بينما يُترك المغرد الإماراتي البذيء وسيء السمعة المدعو حمد المزروعي في التهجم على الكويت، والكويتيين، والإساءة لمسؤولي البلاد، والقضاء الكويتي كذلك، دون ملاحقة.

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