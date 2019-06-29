ترامب وابن سلمان
ترامب وابن سلمان
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ترامب يتهرب من الرد على “تلطخ” يد ابن سلمان في دم خاشقجي: “هذا صديقي وقد فعل الكثير لانفتاح السعودية ماذا بكم”

كتب وطن
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رفض الرئيس الامريكي، دونالد ، الرد على أسئلة للصحفيين بشأن ما إذا كان سيتناول قضية مقتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، خلال لقائه ولي العهد السعودي على هامش اجتماعات قمة العشرين المنعقدة في اليابان.

وقال ترامب، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “صديق لي”، وإنه  عمل على انفتاح بلاده بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

كذلك ثمّن الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، في تصريح على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، مشتريات من المعدات العسكرية الأمريكية.

وقال ترامب قبل اجتماع ثنائي مع ولي العهد السعودي، في مدينة أوساكا اليابانية: “شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية، وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يتعلق بانفتاح السعودية”.

وأضاف موجها كلامه للأمير بن سلمان: “أفكر بشكل خاص فيما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث.. إنها كثورة بشكل إيجابي للغاية”.

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