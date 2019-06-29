ترامب يتهرب من الرد على “تلطخ” يد ابن سلمان في دم خاشقجي: “هذا صديقي وقد فعل الكثير لانفتاح السعودية ماذا بكم”

رفض الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الرد على أسئلة للصحفيين بشأن ما إذا كان سيتناول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش اجتماعات قمة العشرين المنعقدة في اليابان.

موقف مُهين لـMBS ..

أحد المراسلين سأل ترمب فيما إذا كان إجتماعه مع MBS متعلقاً بمناقشة "جريمة قتل خاشقجي".

ترمب إمتنع عن الإجابة .. pic.twitter.com/jeqzKutP7H — Ahmad_Alyehri 🇶🇦 (@Ahmad_Alyehri) June 29, 2019

وقال ترامب، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “صديق لي”، وإنه عمل على انفتاح بلاده بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

كذلك ثمّن الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، في تصريح على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، مشتريات السعودية من المعدات العسكرية الأمريكية.

وقال ترامب قبل اجتماع ثنائي مع ولي العهد السعودي، في مدينة أوساكا اليابانية: “شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية، وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يتعلق بانفتاح السعودية”.

وأضاف موجها كلامه للأمير بن سلمان: “أفكر بشكل خاص فيما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث.. إنها كثورة بشكل إيجابي للغاية”.