صفقة القرن
صفقة القرن
الهدهد

المخابرات الفلسطينية تعتقل العائدين من مؤتمر البحرين.. العملية بدأت برجل أعمال فلسطيني شهير وأسرته تعرب عن قلقها

كتب وطن
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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني فلسطيني، أن جهاز المخابرات بدء اليوم، السبت، حملة اعتقالات ممنهجة ضد رجال الأعمال الفلسطينيين العائدين من بالمنامة، الذي رفضته السلطة الفلسطينية بشدة وقاطعته منذ اللحظة الأولى.

وأكد المصدر أن تم اعتقال رجل الأعمال، صلاح أبو ميالة، اليوم مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا باعتقال كل فلسطيني شارك في أعمال “ورشة المنامة” الاقتصادية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن جهاز المخابرات اعتقل رجل الأعمال القاطن في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، لكن عائلته أكدت أن “لا معلومات لديها عن موضوع الاعتقال”.

وعقدت “ورشة المنامة” الاقتصادية في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو الجاري بدعوة من الولايات المتحدة التي عرضت خطتها الاقتصادية للشرق الأوسط، التي يفترض أن تواكب الحل السياسي الذي لم يعلن بعد.

وعارضت وكافة الفصائل والمنظمات المؤتمر، مؤكدة أن الحل السياسي للصراع يجب أن يسبق الحل الاقتصادي.

و”صفقة القرن”، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي ، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة ، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

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