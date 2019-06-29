القارئ السعودي ناصر القطامي “يسبح” بحمد ابن سلمان: نعم هو وليٌ للعهد لكنه رمزٌ للمجد فخرٌ وعزٌ وسُؤدد

عبر عدد كبير من جمهور ومحبي القارئ السعودي الشهير ناصر القطامي، إمام مسجد المهيني بالرياض، عن صدمتهم فيه بعد تغريدة له امتدح فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكتب “القطامي” في تغريدة له على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) وأرفق بها صورا لـ ابن سلمان من قمة العشرين ما نصه:”نعم هو وليٌ للعهد لكنه رمزٌ للمجد، فخرٌ وعزٌ وسُؤدد، من في الزعامة كمثل مُحمد”
واستنكر عدد كبير من النشطاء موقف “القطامي” وانضمامه لعصبة مشايخ السلطان المطبلين لابن سلمان، وكتب الناشط الحقوقي المصري هيثم أبوخليل ردا على تغريدة القطامي:”أنت كده بتفتن الناس في دينها لأن التطبيل لقاتل جمال خاشقجي وقاتل أطفال اليمن ومعتقل العلماء والشيوخ وكذلك النساء ليس رمز للمجد بل للإجرام والقتل”
وتابع:”ووقوفه بجوار ترامب لأن السعودية هي من تستضيف في نوفمبر٢٠٢٠ الدورة القادمة لمجموعة العشرين، وسيدنا النبي مينفعش يوضع في جملة مع منشار!”
وعبر العديد من النشطاء عن صدمتهم فيما وصفوه بـ”تطبيل” ناصر القطامي للنظام السعودي ونصحوه بالتركيز في القرآن أفضل له.
بل إن متابعين من صدمتهم تمنوا أن يكون حساب “القطامي” قد تم اختراقه وأن هذا الكلام ليس له.
وبعد الهجوم الواسع عليه والانتقاد اللاذع الذي طاله، خرج ناصر القطامي يرد على مهاجميه معيدا ومؤكدا دفاعه عن ابن سلمان ونظامه:”عندما يُوهبُ وطنٌ قائداً فذاً كمثل محمد بن سلمان .. يُِحب شعبه ويحبونه .. فحينئذٍ لا مكان بيننا لحاقد أو جاهل يرى حبَّ الرعية للراعي تزلُّفاً كما هُم “
يشار إلى ناصر القُطامي قارئ من أشهر قراء القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وإمام وخطيب جامع المهيني بالرياض.
ولد في السعودية عام 1980 ويعد من أشهر قراء منطقة الخليج والوطن العربي، وهو متزوج ولديه ثلاث أولاد وبنت.
ومنذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لسدة الحكم، صُدم السعوديين وغيرهم بالوطن العربي والعالم في عدد من المشايخ والقراء الذين كانوا يمثلون قيمة كبيرة لديهم، وذلك بعد انبطاح تلك الشخصيات لولي العهد وسياساته القمعية وتأييدهم لها تزلفا له أو خوفا من بطشه وكان أشهر هؤلاء إمام الحرم عبدالرحمن السديس والداعيتين محمد العريفي وعائض القرني.