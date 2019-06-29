القارئ السعودي ناصر القطامي “يسبح” بحمد ابن سلمان: نعم هو وليٌ للعهد لكنه رمزٌ للمجد فخرٌ وعزٌ وسُؤدد

عبر عدد كبير من جمهور ومحبي القارئ السعودي الشهير ناصر القطامي، إمام مسجد المهيني بالرياض، عن صدمتهم فيه بعد تغريدة له امتدح فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكتب “القطامي” في تغريدة له على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) وأرفق بها صورا لـ ابن سلمان من قمة العشرين ما نصه:”نعم هو وليٌ للعهد لكنه رمزٌ للمجد، فخرٌ وعزٌ وسُؤدد، من في الزعامة كمثل مُحمد”

نعم .. هو وليٌ للعهد ..

لكنه رمزٌ للمجد ..



فخرٌ وعزٌ وسُؤدد ..

من في الزعامة كمثل مُحمد 🇸🇦 pic.twitter.com/Z1rREhbsk0 — ناصر القطامي (@nasseralqtami) June 28, 2019

واستنكر عدد كبير من النشطاء موقف “القطامي” وانضمامه لعصبة مشايخ السلطان المطبلين لابن سلمان، وكتب الناشط الحقوقي المصري هيثم أبوخليل ردا على تغريدة القطامي:”أنت كده بتفتن الناس في دينها لأن التطبيل لقاتل جمال خاشقجي وقاتل أطفال اليمن ومعتقل العلماء والشيوخ وكذلك النساء ليس رمز للمجد بل للإجرام والقتل”

وتابع:”ووقوفه بجوار ترامب لأن السعودية هي من تستضيف في نوفمبر٢٠٢٠ الدورة القادمة لمجموعة العشرين، وسيدنا النبي مينفعش يوضع في جملة مع منشار!”

أنت كده بتفتن الناس في دينها

لأن التطبيل لقاتل #جمال_خاشقجي

وقاتل أطفال #اليمن

ومعتقل العلماء والشيوخ وكذلك النساء ليس رمز للمجد

بل للإجرام والقتل

ووقوفه بجوار ترامب

لأن السعودية هي من تستضيف في نوفمبر٢٠٢٠الدورة القادمة لمجموعة العشرين

وسيدنا النبي مينفعش يوضع في جملة مع منشار! — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) June 29, 2019

وعبر العديد من النشطاء عن صدمتهم فيما وصفوه بـ”تطبيل” ناصر القطامي للنظام السعودي ونصحوه بالتركيز في القرآن أفضل له.

بطل تطبيل يعم الشيخ — آلنجمـ آلثآقب (@tarek3id222) June 29, 2019

وادى كمان دقن طارت.

وسعك السكوت لكنك آثرت أن تكون ظهيرا للمجرمين.

حسبنا الله ونعم الوكيل. — Gelgelawy Galal (@gelgelawy) June 29, 2019

بل إن متابعين من صدمتهم تمنوا أن يكون حساب “القطامي” قد تم اختراقه وأن هذا الكلام ليس له.

أتمنى أن يكون حسابك قد اخترق!! 😢

فلم تعد قلوبنا تتحمل اكثر مما رأينا من سابقيك 😞

الله المستعان

حسبنا الله ونعم الوكيل — RAHMANI Mohammed (@RahmaniMohamedd) June 29, 2019

عزائي فيك اليوم يا شيخ …

كم كنت أتمنى أن لا تكتب هذه التغريده …

والله أن قلبي يكاد ينفطر من القهر والحزن …

كم كنت أحب صوتك الشجي … كنت أحفظ سوره وأقوم بمراجعه التجويد من خلال قراءتك .. أسأل الله ان لا يفتننا في ديننا … 😭😭 — ابو عمر السلفي#القدس (@bandaralmadri) June 29, 2019

وبعد الهجوم الواسع عليه والانتقاد اللاذع الذي طاله، خرج ناصر القطامي يرد على مهاجميه معيدا ومؤكدا دفاعه عن ابن سلمان ونظامه:”عندما يُوهبُ وطنٌ قائداً فذاً كمثل محمد بن سلمان .. يُِحب شعبه ويحبونه .. فحينئذٍ لا مكان بيننا لحاقد أو جاهل يرى حبَّ الرعية للراعي تزلُّفاً كما هُم “

عندما يُوهبُ وطنٌ قائداً فذاً كمثل محمد بن سلمان ..

يُِحب شعبه ويحبونه ..

فحينئذٍ لا مكان بيننا لحاقد أو جاهل

يرى حبَّ الرعية للراعي تزلُّفاً كما هُم !



قال ﷺ: (خيار أئمتكم الذين تُحبونهم ويُحبونكم، وتُصلّون عليهم ويصلون عليكم). (أي تدْعون لهم ويدعون لكم) …الحديث. خرّجه مسلم pic.twitter.com/JaRtGINRyf — ناصر القطامي (@nasseralqtami) June 29, 2019

يشار إلى ناصر القُطامي قارئ من أشهر قراء القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وإمام وخطيب جامع المهيني بالرياض.

اللهم لا تفتنا، كمثل هذا الذى حمل القرآن و لا يعمل به…

إن الرجل ليكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا… — ayman ammar (@aymanammar3) June 29, 2019

ولد في السعودية عام 1980 ويعد من أشهر قراء منطقة الخليج والوطن العربي، وهو متزوج ولديه ثلاث أولاد وبنت.

الله المستعان

هل قولك ك قول الصحابه والتابعين لاي من الخلفاء الراشدين

الله المستعان والله ليس لهذه الدرجة تمجد الحكام — Alyaa (@lola_s83) June 29, 2019

ومنذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لسدة الحكم، صُدم السعوديين وغيرهم بالوطن العربي والعالم في عدد من المشايخ والقراء الذين كانوا يمثلون قيمة كبيرة لديهم، وذلك بعد انبطاح تلك الشخصيات لولي العهد وسياساته القمعية وتأييدهم لها تزلفا له أو خوفا من بطشه وكان أشهر هؤلاء إمام الحرم عبدالرحمن السديس والداعيتين محمد العريفي وعائض القرني.