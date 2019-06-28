قيمته مليار دولار .. العُمانيون يطالبون بإنهاء عقد الشركة الإماراتية في تطوير ميناء السلطان قابوس لهذه الأسباب

دشّن مغرّدون عبر موقع “تويتر”، هاشتاغ [#اخراج_داماك_من_مطرح]؛ للمطالبة بإنهاء عقد الشركة الإماراتية في تطوير ميناء السلطان قابوس؛ بسبب مخالفاتها وتأخيرها في تنفيذ المشروع، علماً أنّ قيمة العقد تبلغ مليار دولار.

يأتي ذلك بعدما طالب عضو مجلس الشورى سلطان العبري في بيانٍ عاجل الحكومة بإجراء التحقيقات الضرورية الجادة للوقوف على خلفيات الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما طالب “العبري” تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وتشخيص كل المخالفات، والوقوف جيدًا على الوضع المالي والإداري للشركة، واتخاذ القرار الصائب والسليم بفسخ العقد مع الشركة فورًا، وتحميلها المسؤولية العقدية، والمالية عن التأخير.

وقال “العبري” إنّ الأمر كله يُرفع للسلطان قابوس لإصدار توجيهاته السامية باتخاذ كل ما يلزم اتجاه هذا المشروع، واصفًا إياه بـ “غير الموفق”.

وفي تعقيبه على مطالب “العبري”، قال نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، الشيخ إسحاق بن سالم السيابي، تساءل في تغريدةٍ قائلاً: “بعدما اصدر سعادة الأخ سلطان العبري بيانه العاجل (الشهير) هل سيستدعي مجلس الشورى رؤساء الوحدات الحكومية التي أبرمت واعتمدت تلك العقود الهامة ،بحضور رئيس جهاز الرقابة الإدارية والمالية؟ وهل ستتحمل وزارة الشئون القانونية ووزارة المالية جزءاً من المسئولية في حالة ثبات ما ورد بذلك البيان؟”.

https://t.co/tIV3d2R4RY — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) June 28, 2019

وأعاد “السيابي” نشر تغريدة سابقة له عبّر فيها عن موقفه الرافض لتسليم تطوير الموانئ العُمانية التاريخية لمن ينكرون أن أسد البحار احمد بن ماجد عماني، في إشارةٍ إلى دولة الإمارات.

ينكر بعضهم تاريخيآ بأن اسد البحار احمد بن ماجد عماني!

ويتم تسليم بعضهم تطوير موانئنا التاريخية الهامة!

فهل بعد ذلك ستبقى #موانئنا_عمانية ؟؟ — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) June 23, 2017

وطالب بعض المغرّدين العُمانيين بفتح تحقيق مع الوزراء المعنيين باقتصاد الدولة و مشاريعها .

نطالب بتحقيق دقيق مع الوزراء المعنيين بأقتصاد الدوله و مشاريعها … من غير المقبول ولا معقول أن نرى دوله بأكملها تنهار بسبب حفنه من المنتفعين اهل المصلحه الشخصيه !!



#اخراج_داماك_من_مطرح pic.twitter.com/WjVdguJpma — 🇴🇲أحمــــدالكثيـري (@_1100Ah_aa8) June 28, 2019

اتمني عمل لجنة تحقيق متمثلة من مجلسي الشورى والدولة وبمشاركة الجهات الفضائية وذلك حتي يتبين حقيقة العقود وما تم على أرض الواقع #اخراج_داماك_من_مطرح — فهد الحسني (@fhdoon1) June 28, 2019

#اخراج_داماك_من_مطرح

ما نحتاجه وباختصار هو محاسبة المسؤول.

جميع المسؤولين وبدون استثناء يجب أن يكونوا في موضع المساءلة والمحاسبة.

المساءلة ليست للتقليل من شأنهم.

ومن ثبت تقصيره – وإن كان وزيرا – يجب أن يحاسب.

الجميع تحت سيادة القانون، والنظام الأساسي للدولة في مواده بين ذلك. pic.twitter.com/xIxdnOAwJy — عبدالله سالم الخاطري (@alkhatri1915) June 28, 2019

فيما دعا آخرون الى محاسبة الفاسدين من المسؤولين .

ما دام هنالك دود فاسد ينخر إقتصاد الوطن فإن #اخراج_داماك_من_مطرح لن يصلح المفسود أبدا، لنتخلص من الدود الفاسد أولا، ثم نقوم بإصلاح المفسود وسد الثغرات التي خلّفها الدود الفاسد في الإقتصاد. — صالح الفارسي (@boumitrif) June 28, 2019

قبل #اخراج_داماك_من_مطرح يتوجب المحاسبة القانونية للمسؤول الذي اتاح الفرصه لهذه الشركة ان تدخل الى الاستثمار في السلطنة.

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الخلل ليس في #داماك الخلل لدينا.

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تعطيل الاستثمار لمصالح ذاتيه هي جريمة لا جدوى منها سوى احباط عجلة التنمية. — أَبُوْ ٰطَآَرِقْ ® (@abutarq2) June 28, 2019

اذا كانو تعاقدو مع داماك شركة مطرح للتطوير السياحي من تمثل ! الى اليوم لاتوجد في ميناء السلطان قابوس سوى لوحة اعلانية #اخراج_داماك_من_مطرح pic.twitter.com/iXrR5kEDcY — Sultan Ali Al-issai (@Sultanalissai) June 28, 2019

يكفي فساد. البلد أصبحت تغرق في الفساد يا وزراء #اخراج_داماك_من_مطرح — JMM_🇴🇲 (@JMM_OM) June 28, 2019

#إخراج_داماك_من_مطرح

محاسبة المسؤولين واذلالهم على هوانهم

مطلب من الجميع..الفاسدين في هذا الوطن لا يستحقو أن ينامو على أحضان هذي الأرض الطاهره.قطع رأس الأفعى،في غاية الأهمية

حتى تعود صحة الإقتصاد العماني

ما تعانية #عمان حمى التواطئو وهذا ما يجعل الاقتصاد العماني في أسوء حالاته — المُجتهد العُماني 🇴🇲 (@aQi0ivdVRMvyaYB) June 26, 2019