قيمته مليار دولار .. العُمانيون يطالبون بإنهاء عقد الشركة الإماراتية في تطوير ميناء السلطان قابوس لهذه الأسباب
دشّن مغرّدون عبر موقع “تويتر”، هاشتاغ [#اخراج_داماك_من_مطرح]؛ للمطالبة بإنهاء عقد الشركة الإماراتية في تطوير ميناء السلطان قابوس؛ بسبب مخالفاتها وتأخيرها في تنفيذ المشروع، علماً أنّ قيمة العقد تبلغ مليار دولار.
يأتي ذلك بعدما طالب عضو مجلس الشورى سلطان العبري في بيانٍ عاجل الحكومة بإجراء التحقيقات الضرورية الجادة للوقوف على خلفيات الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه.
كما طالب “العبري” تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وتشخيص كل المخالفات، والوقوف جيدًا على الوضع المالي والإداري للشركة، واتخاذ القرار الصائب والسليم بفسخ العقد مع الشركة فورًا، وتحميلها المسؤولية العقدية، والمالية عن التأخير.
وقال “العبري” إنّ الأمر كله يُرفع للسلطان قابوس لإصدار توجيهاته السامية باتخاذ كل ما يلزم اتجاه هذا المشروع، واصفًا إياه بـ “غير الموفق”.
وفي تعقيبه على مطالب “العبري”، قال نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق، الشيخ إسحاق بن سالم السيابي، تساءل في تغريدةٍ قائلاً: “بعدما اصدر سعادة الأخ سلطان العبري بيانه العاجل (الشهير) هل سيستدعي مجلس الشورى رؤساء الوحدات الحكومية التي أبرمت واعتمدت تلك العقود الهامة ،بحضور رئيس جهاز الرقابة الإدارية والمالية؟ وهل ستتحمل وزارة الشئون القانونية ووزارة المالية جزءاً من المسئولية في حالة ثبات ما ورد بذلك البيان؟”.
وأعاد “السيابي” نشر تغريدة سابقة له عبّر فيها عن موقفه الرافض لتسليم تطوير الموانئ العُمانية التاريخية لمن ينكرون أن أسد البحار احمد بن ماجد عماني، في إشارةٍ إلى دولة الإمارات.
وطالب بعض المغرّدين العُمانيين بفتح تحقيق مع الوزراء المعنيين باقتصاد الدولة و مشاريعها .
فيما دعا آخرون الى محاسبة الفاسدين من المسؤولين .
هههههههههه
الشركه لم تخيب ضنا عنما علقنا على الموضوع عندما هذا الموقع نشر خبر اسناده للشركه من أكثر من سنه ولم تخيب ايضا ضن عضو مجلس الشورى سعادة أحمد الحضري عندما تساءل عن الاسباب في اسناد المشروع للشركه المذكوره
افتحو رابط الخبر
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.watanserb.com/2018/02/26/%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF-%25D8%25A5%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B3-%25D9%2584%25D8%25B4/amp/&ved=2ahUKEwiwjLDApo3jAhWwwAIHHeOwAXIQFjAEegQIAxAB&usg=AOvVaw0D1C9m2G2t7JiKohfOV0E5&cf=1