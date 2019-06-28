“قرقاش” يعترف بما أعلنه الحرس الثوري عن أغلى طائرة في العالم أسقطها بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني

تأكيداً لما أعلنه سابقاً الحرس الثوري الإيراني عن أن الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطها في وقتٍ سابق هذا الشهر، انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، اعترف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بذلك.

وقال قرقاش في مقابلة لصحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية إن “الطائرة الأميركية التي أسقطتها إيران أقلعت من أراضينا”، موضحا أن لدى الولايات المتحدة قواعد عسكرية في الكويت وقطر مرورا بالإمارات والبحرين.

وأضاف أن مثل هذه المهمات لا تتوقف، غير أن الطائرة المسيرة أُسقطت عندما كانت في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه من غير المحتمل أن تكون قد اخترقت الأجواء الإيرانية.

والقاعدة الإماراتية تلك هي نفس القاعدة التي أعلن البنتاغون مؤخرا عن توجيه سرب “سترايك إيغل” من مقاتلات”إف15-إيه”، إليها، قادم من قاعدة “سايمور” الجوية في ولاية نورث كارولاينا.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الطائرة الأميركية أسقطت بعد استهدافها بواسطة الدفاع الجوي للقوة “الجوفضائية” التابعة للحرس الثوري، لدى دخولها المجال الجوي الإيراني جنوبي البلاد “لجمع المعلومات والتجسس”.

والطائرة المسيرة “غلوبال هوك” او RQ-4C التي اسقطتها إيران، تعد من احدث طائرات التجسس في العالم وتقدر قيمها باكثر من 200 مليون دولار.

كما أقر الوزير الإماراتي بأن بلاده تدعم حفتر في عملياته ضد الإرهاب في ليبيا التي تواجه الجماعات المتطرفة المدعومة من تركيا، حسب وصفه.

وكان قرقاش قد بدأ زيارة إلى روما الأربعاء، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنزو موافيرو ميلانيزي.

وكشف آمر حماية غرفة العمليات الرئيسية التابعة لقوات حفتر في مدينة غريان المقدم علي محمد الشيخي أثناء استجوابه من قبل قوات حكومة الوفاق، أن عددا من العسكريين الفرنسيين والإماراتيين شاركوا في إدارة العمليات العسكرية على طرابلس من داخل غرفة العمليات بالمدينة.