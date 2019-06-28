مصري يستخدم طائرة مسيرة لتصوير نساء داخل غرف نومهن
مصري يستخدم طائرة مسيرة لتصوير نساء داخل غرف نومهن
حياتنا

في مصر .. محامٍ يُطلق طائرة تجسس ليصور النساء أثناء نومهن من خلال “البلكونات والشبابيك”!

كتب وطن
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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية في ، القبض على محامٍ يستخدم طائرة تجسس بها كاميرا صغيرة، لرؤية سيدات داخل منازلهن بمدينة .

ووفقا لجريدة “أخبار اليوم” الحكومية في مصر، فقد تلقى قسم شرطة بنها، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا على باب شرفة شقته، أثناء نومه مع زوجته، فتحفظ عليها.

وتم ضبط المتهم وتبين أنه يستخدمها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال “البلكونات والشبابيك”.

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