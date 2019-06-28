“شاهد” نظام السيسي يُصيبُه الرّعب من الهتاف لـ”أبوتريكة” فنشر ضباط الأمن بين المشجعين لمنع ذلك!

رصد مشجعون للمنتخب المصري، تواجد عناصر أمن تابعة للنظام، بين الجماهير في مدرجات بطولة الأمم الإفريقية؛ لمنع الهتاف للنجم محمد أبوتريكة.
ووثقت صور وفيديوهات التقطها بعض المشجعين، عناصر الأمن بلباسٍ مدني يندسّون بين المشجعين في استاد القاهرة الدولي، لمنع الجماهير من الهتاف لـ”أبوتريكة” في الدقيقة الـ22 من عمر مباراة مصر والكونغو.
ويبدو أن استمرار هتاف الجمهور أغضب رجال الأمن، فقاموا بتصوير بعض الشباب بالهواتف المحمولة وتوعدوهم بالعقاب.
وذكرت مصادر إعلامية أن الأمن المصري اعتقل شاباً كان يرتدي قميصا يحمل رقم 22 ويقود الهتاف بحرارة، فتدخل الجمهور مطالبين بإطلاقه فأطلقوه خشية إغضاب الجمهور.
ونشر الصحفي بقناة “الجزيرة مباشر” عبدالعزيز مجاهد على حسابه بتويتر مشاهد لعناصر الأمن الذين أسماهم بــِ”وحدة مكافحة أبوتريكة”.
وكانت الجماهير المصرية المتواجدة في استاد القاهرة الدولي، هتفت مرة أخرى لمحمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال مباراة مصر والكونغو مساء الأربعاء، وهي المباراة الثامنة على التوالي التي يهتف له فيها الجمهور.
وقبيل افتتاح البطولة الحالية، أطلق رواد على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #اهتف_لتريكه عند الدقيقة الثانية والعشرين من المباراة، وذلك في إشارة إلى الرقم الذي كان يحمله نجم “الفراعنة” خلال فترة لعبه في “نادي القرن” الأهلي المصري.
وفي مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت بفوز “الفراعنة” على زيمبابوي بهدف نظيف، هتفت جماهير المنتخب المصري باسم محمد أبو تريكة في الدقيقة الـ 22 من المباراة، التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.
الهتاف تردد صداه أيضا في مباراة المنتخب المغربي ونظيره الناميبي التي انتهت بفوز المغرب بهدف نظيف، ورددت جماهير “أسود الأطلس” اسم النجم المصري أبو تريكة في الدقيقة الـ 22 من المباراة.
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