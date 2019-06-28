“شاهد” الإمارات والسعودية تتواطآن على تونس بالتفجيرات الإرهابية!

اتهم الناشط السياسي التونسي ورئيس “شبكة دستورنا”، جوهر بن مبارك، الإمارات والسعودية بالتواطؤ على تونس، وانهما بدأتا بتحريك خيوط الإرهاب لإجهاض المسار الانتخابي في تونس.



وقال “بن مبارك” في لقاءٍ على التلفزيون الحكومي إنّ العمليات الإرهابية التي وقعت الخميس في تونس العاصمة، جاءت في توقيت تستهدف فيه البلاد والتجربة الديمقراطية فيها.



وأكد أن الجماعات الإرهابية التي نفذت الهجمات، مرتبطة لوجيستياً واديولوجياً وعلى مستوى التمويل، ببعض الدول الإقليمية، تحركها وفق مصالحها الخاصة.

الناشط السياسي ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك يعلنها صراحة وعالمباشر في التلفزيون الحكومي:هناك استهداف مباشر للتجربة الديمقراطية في #تونس و #الامارات و #السعودية تحرك خيوط الإرهاب لإجهاض المسار الانتخابي #تفجيرات_تونس #تفجير_انتحاري #تونس_ربي_حاميها #الامارات_جرثومة_الأمة pic.twitter.com/Wnm2cDqmm3 — الخضراء في دمي🇹🇳 (@liberta7090) June 27, 2019

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، الخميس، تبنّيه لتفجيرين انتحاريين استهدفا العاصمة التونسية، وأسفرا عن مقتل أمني، وإصابة 9 أشخاص.



وذكر موقع “سايت” الأمريكي المتخصص برصد مواقع الجماعات المتطرفة، أن وكالة “أعماق” المحسوبة على “داعش” أعلنت تبني التنظيم الإرهابي للتفجيرين.



وقال الموقع نقلا عن وكالة التنظيم، إن “منفذي الهجومين على عناصر الأمن التونسي هما من مقاتلي داعش”.



وفي أقلّ من عام على تفجير انتحاري نفذته امرأة بقلب شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، استيقظ التونسيون، صبيحة الخميس، على وقع 3 عمليات إرهابية جديدة.



وتتمثل العملية الأولى في تعرّض محطة للإرسال بمحافظة قفصة (جنوب)، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة إرهابية، دون تسجيل أيّ خسائر بشرية أو مادية.



وبعد ساعات قليلة، شهد شارع “شارل ديغول” بالعاصمة تونس، هجوما انتحاريا أسفر عن مقتل رجل أمن، وإصابة آخر و3 مدنيين، بحسب الداخلية.



وبعد 10 دقائق فقط، فجر شخص نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بمنطقة القرجاني في العاصمة، ما أسفر عن إصابات فقط.