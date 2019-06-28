“شاهد” أردوغان يرفض مصافحة “ابن سلمان” في قمة العشرين

تجنب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السلام على ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، ومصافحته، في قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وأظهرت صورٌ من القمة تتبعتها “وطن” تجنب أردوغان مصافحة “بن سلمان”، حيث وقف الإثنان في الصفّ الأول وتوسطهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال التقاط صورة جماعيّة للزعماء.

ووقف أردوغان أثناء التقاط الصورة، إلى جانب نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والإندونيسي جوكو ويديدو.



وشارك أردوغان في الجلسة الأولى للزعماء، والتي تمحورت حول “الاقتصاد الرقمي”.

ومن ثم شارك الزعماء في جلسة ومأدبة عمل حول “الاقتصاد العالمي” و”التجارة والاستثمار”.

وقبيل المأدبة التقى تبادل أردوغان أطراف الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق.

وعقب المأدبة من المنتظر أن يعقد الزعماء لقاءات ثنائية، ومن ثم يشاركون في جلسة بعنوان “الابتكار”.

وستختتم أعمال اليوم الأول من القمة بفعالية ثقافية، ومأدبة للزعماء المشاركين.

أما في اليوم الثاني والأخير، فسينطلق بجلسة خاصة عن “تمكين المرأة”، يعقبها جلسة بعنوان “القضاء على عدم المساواة – بناء عالم شامل ومستدام”.

وبعد ظهر اليوم الثاني سيعقد الزعماء جلستهم الأخيرة، حول ” تغير المناخ- البيئة والطاقة”.